Мясной сектор Эстонии продолжает терпеть убытки

По данным Департамента статистики, оборот во втором квартале переработки и хранения мяса и производства мясных продуктов составил 124,6 миллиона евро, что является рекордом за последние годы. В то же время индекс физического объема мясного сектора по-прежнему находится в красной зоне, почти на шесть процентов во втором квартале.

Генеральный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова пояснил, что общий рост цен на продукты питания увеличил выручку от продаж компании, но объемы производства в секторе в целом снизились, а на результаты по-прежнему влияют очень высокие цены на сырье и рост затрат на рабочую силу. «Мясной сектор последние полтора года терпит убытки», - заявил он.

Общий убыток предприятий по переработке и хранению мяса и производству мясных продуктов в первом полугодии составил более 12 миллионов евро, в то же время в прошлом году он был почти 14 миллионов евро. Последний раз сектор был в плюсе в четвертом квартале 2021 года, когда общая прибыль составила 1,8 миллиона евро.

По мнению Лоова, мясной сектор находится в крайне невыгодном положении, главным образом из-за высоких цен на сырье. Прежде всего, это вызвано рекордной ценой на свинину, которая во втором квартале поднялась до самого высокого уровня за последние 21 год - 2,50 евро за килограмм. Цена на свинину выросла более чем на тысячу процентов за год.