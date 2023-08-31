Уже второй год подряд День независимости Украины отмечался на фоне продолжающейся полномасштабной российской агрессии против украинского государства. Директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии Инна Гордиенко пишет, что нынче в Эстонии этот праздник стал еще и днем выражения благодарности украинцев за оказываемую эстонцами поддержку, которая так нужна Украине в борьбе и за независимость, и за культурную идентичность.
УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Украинцы сражаются за свою культурную идентичность, помощь эстонцев в этой борьбе бесценна
В парке Кадриорг возле президентской резиденции шумно, тут редко так бывает… Но сегодня особенный день - День независимости Украины, по случаю которого президент Эстонии собрал представителей украинской общины на церемонию поднятия украинского флага! Солнце освещает флагштоки, все взволнованы, еще минута и желто-голубой флаг под звуки украинского гимна вознесется ввысь!
Алар Карис произносит речь, которая трогает меня до глубины души своей искренностью и прямолинейностью. Он призывает все страны мира помогать Украине в этой войне столько, сколько потребуется - три месяца, три года или даже дольше, если это будет необходимо.
«Мы должны и дальше быть с украинцами. Вместе мы должны остановить российскую военную машину, поскольку ее аппетиты не ограничиваются Украиной… Мы должны продолжать убеждать страны во всем мире, что человеческое желание быть посредником при переговорах о мире не должно привести к продаже интересов Украины. Потому что в этом случае мы продали бы наши основные ценности и все, на чем базируется международное право», - подчеркивает президент Эстонии. После его слов хочется обнять весь эстонский народ и не переставать благодарить…
Украина благодарит
С благодарностью в ответ на слова президента выступает известная во всем мире украинская певица Руслана, победительница «Евровидения -2004». Она прибыла в Эстонию, чтобы в очередной раз спеть свои «Дикие танцы» на главной площади Таллинна, Вабадузе Вяльяк или площади Свободы, на концерте Ukraina Tänab, приуроченном ко Дню независимости Украины! Этим концертом украинцы благодарили Эстонию за все, что она сделала и делает для победы Украины, столкнувшейся с российским нашествием.
Руслана держит в руках украинский флаг и обращается ко всем собравшимся на лужайке возле президентского дворца: «Сейчас у меня есть уникальный момент высказать благодарность президенту и всей Эстонии за такую сильную позицию. Мы точно знаем, когда украинцы и эстонцы вместе - мы большая сила!». Она говорит о том, что Украина впервые приняла участие в конкурсе «Евровидения» именно в Таллинне, и этот заряд дал Украине возможность победить в следующем году в Стамбуле… Дальше Руслана запевает песню «Ой, у лузи червона калина», своего рода народный гимн Украины, который подхватывают все. Я стою рядом с президентом и вижу, как он старается пропевать знакомые слова…
Церемония заканчивается, а украинцы все никак не могут разойтись. Мы обсуждаем предстоящие события этого дня и планируем встретиться на праздничном концерте.
Я знакомлюсь с Русланой и приглашаю ее на открытие фотовыставки «Культура против войны», которую мы с Ассоциацией украинских организаций Эстонии открывали в этот день в Кадриоргском художественном музее.
С культурного фронта - на настоящий
Она расспрашивает меня, что это за выставка, и я объясняю, что проект Culture vs War - это о наших представителях культурной сферы, которые поставили свое творчество на паузу и пошли на фронт защищать страну. Среди них кинооператор Сергей Михальчук и супружеская пара фотографов-документалистов - Константин и Влада Либеровы!
«Так это же мой друг Сергей, который снял для меня массу клипов, в том числе, «Дикие танцы» для «Евровидения» в 2004 году», - восклицает удивленная этой новостью Руслана, и мы быстро отправляемся в музей, чтобы как следует рассмотреть фотографии Михальчука!
Руслана очень тронута увиденными фотоработами и мы записываем на мой телефон приветствие для выдающегося украинского кинооператора, а также для организаторов проекта «Смотри украинское!», среди которых есть и друг Русланы, Андрей Ризоль, известный украинский кинопродюсер!
«А что здесь делает эксперт от Реестра рекордов Украины?», - спрашивает меня Руслана и берет в руки увесистую книгу «Национальный реестр рекордов Украины», где собраны все зафиксированные рекорды за последний год.
«Ты уже наверное поняла, насколько Эстония помогла Украине за почти два года этой войны. Второй год подряд десятки тысяч украинцев отмечают наш День независимости в этой маленькой северной стране, которая, как сказал сегодня президент Эстонии, будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо», - отвечаю я, и мои слова подхватывает Денис, который, является здесь, в Эстонии, официальным представителем реестра.
«Именно поэтому мы решили таким образом отблагодарить эстонских граждан и инициировали вручение награды от Национального реестра рекордов Украины представителям социального сектора Эстонии за наибольшее количество трудоустроенных украинских переселенцев за рубежом», - заключает Денис и ищет глазами эстонцев, которым мы будем вручать дипломы.
В этом время в зал музея начинают сходиться гости: посол Украины в Эстонии Максим Кононенко, посол США в Эстонии Джордж П. Кент, представительница посольства Швеции в Эстонии Мария Веймер, экс-депутат парламента Эстонии Тармо Круузимяэ, украинский художник Дмитрий Добровольский, эстонско-украинский певец Руслан Трочинский и его жена Терье Трочински, священник Украинской греко-католической церкви в Эстонии, отец Роман Ких, эстонские политики и члены правительства, директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев, генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу, председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.
Всех поражают фото, сделанные на боевых позициях в самом аду войны… От фотографий перехватывает дыхание, а сознание до последнего отказывается воспринимать жестокую сверхчеловеческую реальность войны. Тем не менее, представленные фото являются важным документальным свидетельством преступлений России против украинского народа и об этом говорят почти все пришедшие на открытие выставки гости.
Война не за ресурсы, а за культурное наследие
Речь посла Украины в Эстонии заставила меня задуматься о том, что война, развязанная путинской Россией против Украины, это ведь действительно война за культурное наследие. «Это не война за землю и ресурсы, потому что их у россиян предостаточно, это даже не война за людей, потому что россияне не считаются с потерями, ни со своими, ни с чужими. Это война за языковой код и культурное наследие, без которых мыльный пузырь тысячелетней российской государственности лопается, а история сокращается до банальных 300 лет», - подчеркнул посол.
Посол США в Эстонии пришел на выставку с желто-голубым галстуком-бабочкой и с украинской ленточкой на груди. Он отметил, что искусство в своей лучшей форме провоцирует и вдохновляет одновременно. «Войны невероятно разрушительны, но часто они сочетаются с творческими достижениями - в кино, музыке, фотографии, поэзии, прозе. Нынешняя война России против Украины забрала много жертв из культурных деятелей, таких как баритон Парижской оперы Василий Слипак, добровольно вернувшийся защищать свою страну и убитый снайпером в 2016 году. Но деятели украинской культуры продолжают давать отпор - своим искусством, как мы видим и здесь сегодня, и на передовой, как это делает режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов, едва не погибший в бою в начале этого месяца».
Было много выступлений и поддержки со стороны эстонских чиновников и политиков, и все они сводились почти к одной мысли: в этой войне культурный фронт занимает особое место. Творчество наших представителей культуры - это мощное оружие, которое помогает нам бороться за свободу и оказывать достойное сопротивление агрессору!
А дальше был праздничный концерт от ансамбля «Диброва», где помимо украинских песен прозвучала и Ta lendab mesipuu poole, песня, которую можно назвать уже народным гимном Эстонии. Я наблюдала за сидящими рядом гостями и осознавала, что не только я знаю слова этой песни, а практически все украинцы в этом зале. Позже, на концерте на площади Свободы, Эстонский национальный хор RAM вместе c украинскими артистами спел на эстонском языке «Ой, у лузи червона калина», и это производило эффект бегущих мурашек на коже…
Празднование Дня независимости подходило к своему завершению, а проект Culture vs War тем временем только лишь набирал свои обороты. В продолжение фотовыставки в кинотеатре Sõprus состоялся показ документальных фильмов-новелл об украинских артистах и культурных деятелях, которые прервали свою творческую работу и с первых дней полномасштабного вторжения пошли на фронт, чтобы защищать Украину. Герои фильмов - уже упомянутые Сергей Михальчук, Влада и Константин Либеров, а также писатель и музыкант Сергей Жадан и группа «Антитела».
Эти люди пропускают через себя все ужасы войны, чтобы донести до мирового сообщества правду о жестокости путинской России. Я еле сдерживала слезы, когда выходила на сцену по окончании демонстрации фильмов, чтобы поблагодарить всех, кто пришел на кинопоказ. Зал сидел в оцепенении, было слышно дыхание каждого зрителя.
4 сентября мы покажем еще одну киноновеллу в рамках проекта Culture vs War, героем которой оказался известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев. Он лично приедет в Таллинн, чтобы представить свой фильм «Мирний-21»! Я с нетерпением жду встречи с великим режиссером, фильмы которого («Киборги», «Захар Беркут» и «Хайтарма») уже известны всему миру!
Украинские фильмы прирастают эстонскими титрами
Эти просмотры мы организуем уже полгода в рамках Украинского киноклуба в Эстонии, и каждый раз кинотеатр Sõprus набивается почти до отказа. Приходят не только украинцы, но и эстонцы. За это время в гостях у нашего киноклуба побывали министр обороны Ханно Певкур, депутат Рийгикогу Марко Михкельсон, бывший эстонский парламентарий Тармо Круузимяэ, выдающийся эстонский скульптор и художник Тауно Кангро… Мне безумно приятно, что эстонцы интересуются нашим киноискусством, фильмами наших талантливых украинских режиссеров.
В Эстонии грядет год культурного разнообразия, и мы планируем усовершенствовать проект нашего киноклуба. К нескольким украинским фильмам будут созданы эстонские субтитры, чтобы еще больше эстонцев могли познакомиться с нашим культурным достоянием. Первый фильм уже готов к показу с эстонскими титрами. Его показ был согласован еще весной с администрацией художественного музея Kumu, где до сих пор работает выставка «Украина и авангард». В середине сентября в Kumu auditoorium мы покажем фильм Тараса Томенко «Slovo» House. Unfinished Novel с эстонскими субтитрами.
Этим фильмом мы в свое время открывали киноклуб и я даже не могла тогда подумать, что через несколько месяцев Kumu будет устраивать его показ и откроет выставку об украинских авангардистах 20-30-х годов. Именно в тот период в Харькове было построено здание, куда были поселены практически все видные украинские поэты, писатели, выдающиеся режиссеры. Этот дом назывался «Слово» и он имел огромное значение для украинской культуры. Собрав под одну крышу украинскую интеллигенцию, Сталин расправился с большинством ее деятелей, с теми, кто не согласился сотрудничать с советской властью.
«Будинок Слово» стал началом событий, которые сейчас происходят в Украине; тогда это были первые испытания и первые репрессии, которые произошли на нашей земле. Я надеюсь, что на показ фильма придет много эстонцев, потому что для них эта тема очень понятна и близка. Репрессии коммунистического режима кровавым следом остались в истории и эстонского государства.
Искусство помогает народам сближаться
И конечно же, я уверена, что очень много украинцев, которые сейчас живут в Эстонии, хотели бы смотреть фильмы эстонского производства, но до тех пор, пока мы не владеем эстонским языком, это невозможно. Поэтому мы хотим отобрать лучшее эстонское кино и создать к нему украинские субтитры. Посредством киноискусства два наших народа смогут лучше понимать менталитет и культуру друг друга, а также знакомиться с традициями, этносом, и даже учить язык.
Вспоминаю выступление посла Украины в Эстонии, который открыл показ первого фильма в рамках проекта Culture vs War словами о том, что каждый из нас сегодня - солдат на поле битвы за нашу культурную идентичность. Я уверена, что и украинцы, и эстонцы во чтобы то ни стало будут сохранять свой культурный код и никому не позволят его разрушить. Я от имени всех украинцев благодарю Эстонию за то, что она дает нам возможность быть украинцами на эстонской земле. Ukraina Tänab!