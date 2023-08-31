УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Украинцы сражаются за свою культурную идентичность, помощь эстонцев в этой борьбе бесценна

В парке Кадриорг возле президентской резиденции шумно, тут редко так бывает… Но сегодня особенный день - День независимости Украины, по случаю которого президент Эстонии собрал представителей украинской общины на церемонию поднятия украинского флага! Солнце освещает флагштоки, все взволнованы, еще минута и желто-голубой флаг под звуки украинского гимна вознесется ввысь!

Алар Карис произносит речь, которая трогает меня до глубины души своей искренностью и прямолинейностью. Он призывает все страны мира помогать Украине в этой войне столько, сколько потребуется - три месяца, три года или даже дольше, если это будет необходимо.

День независимости Украины. Президент Алар Карис встречается с представителями украинской общины в Кадриорге. 24 августа 2023 года. Фото: Инна Гордиенко, частный архив

«Мы должны и дальше быть с украинцами. Вместе мы должны остановить российскую военную машину, поскольку ее аппетиты не ограничиваются Украиной… Мы должны продолжать убеждать страны во всем мире, что человеческое желание быть посредником при переговорах о мире не должно привести к продаже интересов Украины. Потому что в этом случае мы продали бы наши основные ценности и все, на чем базируется международное право», - подчеркивает президент Эстонии. После его слов хочется обнять весь эстонский народ и не переставать благодарить…

Украина благодарит