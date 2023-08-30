Родственники потерпевшего хотят, чтобы судебный процесс по делу о поножовщине в Арукюла был открытым

Решение окружного суда будет оглашено в сентябре, и по меньшей мере до тех пор журналисты не могут посещать слушания.

18-летний молодой человек, зарезавший 19-летнего молодого человека на школьном стадионе Арукюла в ночь на 30 апреля, предстал перед судом в начале июля. Хотя речь идет о совершеннолетних лицах, по ходатайству адвоката обвиняемого судья объявил весь процесс закрытым. В ту ночь пострадала и несовершеннолетняя девушка, но ей не придется давать показания в суде, писал Delfi.

«Суд обосновал данное постановление защитой интересов несовершеннолетних потерпевших», - пояснили в прокуратуре. «Представитель потерпевшего (родственников погибшего молодого человека) подал апелляционную жалобу на решение объявить судебное разбирательство закрытым, но решения по этой жалобе еще нет, то есть она все еще находится в производстве Таллиннского окружного суда», - сообщили Postimees.

Õhtuleht сообщала с открытого предварительного слушания, что адвокат обвиняемого ходатайствовала о том, чтобы весь процесс был закрытым, поскольку публичное обсуждение может причинить страдания потерпевшим, но прокурор опротестовала это.

«Как правило, уголовное судопроизводство является публичным, и в судебных заседаниях может принять участие любой желающий. Суд может объявить судебное разбирательство закрытым, если это необходимо либо для защиты какого-либо участника процесса, либо в интересах беспрепятственного отправления правосудия», - говорится на сайте судов Эстонии.

«В интересах правосудия суд также может ограничить число наблюдателей, участвующих в судебном заседании», - значится там же.