Первые резервисты прибыли на учения «Змеиные слова».

Учения «Змеиные слова» (Ussisõnad) сегодня собрали командиров резервных подразделений Северного округа национальной обороны Эстонии в городе Тапа. После формирования эти командиры продолжат подготовку, чтобы вскоре принять в свои подразделения рядовой состав.
«Ситуация вокруг нас, без сомнения, очень напряженная, и мы не можем забывать о местонахождении нашей страны на карте, поэтому каждый, кто был в силах обороны, должен внести свой вклад, чтобы ситуация оставалась такой же спокойной, какой она была до сих пор», - сказал младший сержант Кевин Пиперал, прибывший на учебное совещание.
Резервисты Северного округа сухопутной обороны сегодня утром собрались в разных местах, после чего выдвинулись в Тапа, где в центре формирования им передали необходимое оборудование.
Сегодняшнее формирование сопровождается переподготовкой руководящего состава, где бойцам напоминают базовые знания, полученные во время военной службы. Через несколько дней также будет сформирован линейный состав подразделений для продолжения совместной подготовки и начала учений.
«Змеиные слова» - это крупнейшие в истории Эстонии учебные сборы, посвященные подготовке резервистов, на которых ожидаются резервисты, зачисленные в части сухопутной обороны в течение 2022 года. Активная деятельность сборов будет проходить по всей Эстонии до 8 октября.