Первые резервисты прибыли на учения «Змеиные слова».

«Ситуация вокруг нас, без сомнения, очень напряженная, и мы не можем забывать о местонахождении нашей страны на карте, поэтому каждый, кто был в силах обороны, должен внести свой вклад, чтобы ситуация оставалась такой же спокойной, какой она была до сих пор», - сказал младший сержант Кевин Пиперал, прибывший на учебное совещание.

Резервисты Северного округа сухопутной обороны сегодня утром собрались в разных местах, после чего выдвинулись в Тапа, где в центре формирования им передали необходимое оборудование.

Сегодняшнее формирование сопровождается переподготовкой руководящего состава, где бойцам напоминают базовые знания, полученные во время военной службы. Через несколько дней также будет сформирован линейный состав подразделений для продолжения совместной подготовки и начала учений.