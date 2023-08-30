Задержан 43-летний мужчина, которого подозревают в сбыте кокаина

В начале недели на основании ходатайства прокуратуры суд взял под стражу 43-летнего гражданина Латвии, которого подозревают в сбыте кокаина в большом количестве.
Руководитель службы ведения производств полицейского участка Центральной Эстонии Яан Аас рассказал, что подозрительный пакет, найденный возле заброшенного сарая на шоссе Таллинн-Вильянди в Рапламаа, привел к человеку, который занимался сбытом наркотиков.
«Из сарая поднимался дым, который был виден с шоссе. На это отреагировали и при проверки местности полицейские обнаружили пакет с неизвестным веществом. В ходе экспресс-текста стало понятно, что это кокаин», - рассказал Аас.
«Поскольку количество вещества указывало на то, что этот пакет оказался там не случайно, полиция решила проследить, придет ли кто-нибудь за ним. Так 26 августа вблизи этого места был задержан 43-летний мужчина, которого мы теперь подозреваем в торговле кокаином. Речь идет о гражданине Латвии, в настоящее время выясняется, был ли конфискованный почти один килограмм кокаина предназначен для эстонского, латвийского или какого-нибудь другого рынка», - добавил он.
В отношении задержанного было начато уголовное производство по статье «Обращение с наркотическими веществами», в понедельник, 28 августа, гражданин Латвии был взят под стражу.
«С учетом такого большого количества наркотиков есть основания предполагать, что деятельность организована, поэтому прокуратура сочла необходимым потребовать ареста подозреваемого», - объяснила помощник прокурора Ляэнеской прокуратуры Мерье Турьякас.
Уголовное производство ведет Ляэнеская префектура.