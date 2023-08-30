Главный экономист банка SEB: «Конкуренция усиливается, осень может принести скидки в магазинах»

Причина скидок - поддержание товарооборота и переманивание клиентов у конкурентов.

Если осенью прошлого года потребительское доверие резко упало до уровня 1990-х годов, то сейчас, по мнению Нестора, ситуация немного улучшилась, но мы вышли на уровень экономического кризиса 2008 года.

По прогнозу SEB, частное потребление в этом году снизится на 0,6 процента. Из-за низкой базы рост в следующем году составит 1,5 процента, но, по мнению Нестора, о реальном росте мы сможем говорить только в 2024 году.

Инфляция в Эстонии явно снизилась, но Нестор признался, что не может быть этим доволен, поскольку цены продолжают быстро расти, в основном за счет роста цен на продукты питания. В мировом масштабе цены на продукты питания уже некоторое время падают, и в ближайшие месяцы инфляция должна замедлиться и в Эстонии.

При этом в следующем году НДС повысится.