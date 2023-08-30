Главный экономист банка SEB: «Конкуренция усиливается, осень может принести скидки в магазинах»

Если с осени прошлого года розничные продажи в Эстонии падают в количественном отношении, то теперь это снижение носит и финансовый характер. Конкуренция усиливается, и осень также может принести скидки в магазинах, сказал главный экономист SEB Михкель Нестор, представляя экономический прогноз банка.
Причина скидок - поддержание товарооборота и переманивание клиентов у конкурентов.
Если осенью прошлого года потребительское доверие резко упало до уровня 1990-х годов, то сейчас, по мнению Нестора, ситуация немного улучшилась, но мы вышли на уровень экономического кризиса 2008 года.
По прогнозу SEB, частное потребление в этом году снизится на 0,6 процента. Из-за низкой базы рост в следующем году составит 1,5 процента, но, по мнению Нестора, о реальном росте мы сможем говорить только в 2024 году.
Инфляция в Эстонии явно снизилась, но Нестор признался, что не может быть этим доволен, поскольку цены продолжают быстро расти, в основном за счет роста цен на продукты питания. В мировом масштабе цены на продукты питания уже некоторое время падают, и в ближайшие месяцы инфляция должна замедлиться и в Эстонии.
При этом в следующем году НДС повысится.
В целом в этом году, по прогнозу SEB, инфляция должна остаться на уровне 9,6 процента, тогда как в следующем году она составит 4,5 процента, в основном за счет повышения НДС. В 2025 инфляция должна составить 2,5 процента.