Касса по безработице предложит правительству сохранить ставку взноса на уровне 2,4%

Совет Кассы по безработице предложит правительству страны сохранить ставку взноса по страхованию от безработицы на ближайшие четыре года на нынешнем уровне 2,4%, из которых работники платят 1,6%, а работодатели – 0,8%.
По словам председателя совета Кассы по безработице Яана-Хендрика Тоомеля, совет обсуждал как снижение, так и повышение ставки.
«Последние кризисы показали, что накопленные резервы могут быть быстро израсходованы, но важно также предоставлять людям необходимые и качественные услуги», - сказал Тоомель, добавив, что, по оценке совета, действующая в настоящее время ставка обеспечивает потерявшим работу людям чувство уверенности и позволяет Кассе по безработице оказывать поддержку в поиске работы.
При ставке в 2,4% общий ожидаемый доход Кассы по безработице в 2024 году составит 330,5 млн евро, а расходы на страхование по безработице - 314,7 млн евро.
С учетом всех доходов и расходов, связанных с Кассой по безработице, активы учреждения в 2024 году, по прогнозам, увеличатся на 15,9 млн евро. Ожидаемая стоимость чистых активов на конец 2024 года составит 575,9 млн евро. В конце прошлого года стоимость чистых активов Кассы по безработице составляла 539,6 млн евро.
Страхование по безработице было введено в Эстонии в 2002 году. Самой высокой ставка взноса была в период с 2009 по 2012 год, когда она достигла 4,2%, причем работник платил 2,8%, а работодатель - 1,4%. С 2015 года ставка составляет 2,4%.