Касса по безработице предложит правительству сохранить ставку взноса на уровне 2,4%

По словам председателя совета Кассы по безработице Яана-Хендрика Тоомеля, совет обсуждал как снижение, так и повышение ставки.

«Последние кризисы показали, что накопленные резервы могут быть быстро израсходованы, но важно также предоставлять людям необходимые и качественные услуги», - сказал Тоомель, добавив, что, по оценке совета, действующая в настоящее время ставка обеспечивает потерявшим работу людям чувство уверенности и позволяет Кассе по безработице оказывать поддержку в поиске работы.

При ставке в 2,4% общий ожидаемый доход Кассы по безработице в 2024 году составит 330,5 млн евро, а расходы на страхование по безработице - 314,7 млн евро.

С учетом всех доходов и расходов, связанных с Кассой по безработице, активы учреждения в 2024 году, по прогнозам, увеличатся на 15,9 млн евро. Ожидаемая стоимость чистых активов на конец 2024 года составит 575,9 млн евро. В конце прошлого года стоимость чистых активов Кассы по безработице составляла 539,6 млн евро.