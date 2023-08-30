ВИДЕО ⟩ Группа молодых людей в Риге избила тиктокершу

Нападение произошло вечером 29 августа в Риге на улице Дзилнас. Полиция сообщает, что пострадавшая обратилась в полицию по поводу телесных повреждений, полученных в ночь с понедельника на вторник. Полиция установила личности предполагаемых нападавших, возбуждено уголовное дело и начато расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Видео, распространяемое в социальных сетях:

Неофициальная информация, распространенная в соцсети Telegram, свидетельствует, что нападавшие - четверо молодых людей, которых жертва ранее уже знала.

После нападения подозреваемые выразили удовлетворение в своих социальных сетях. Один из обидчиков называет участников группировки «четырьмя героями», защитившими честь семьи.

Фото: Скриншот

Другой нападавший заявил в соцсетях, что пострадавшей следует радоваться, что он «не взял с собой железную кочергу», и что теперь [после избиения женщины] он «будет спокойнее спать по ночам».

Видео из соцсетей:

«Ей сразу же после избиения следовало звонить ментам и скорой, но она пошла домой, умылась и сообщила о случившемся на следующий день, поэтому нам за это [избиение женщины] ничего не будет!» - сообщает еще один человек, ввязанный в конфликт.

Как сообщается, конфликт между молодыми людьми начался на бытовой почве - обе стороны утверждают, что другая сторона разместила в соцсети TikTok видео с личными оскорблениями в адрес членов их семьи.

Можно только сделать вывод, что в какой-то момент молодые люди решили разрешить конфликт, как в девяностые - во дворе и с помощью кулаков, напав группой.

Пострадавшая обратилась в Государственную полицию Латвии, которая начала расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.