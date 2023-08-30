ВИДЕО ⟩ «Уничтожить Прибалтику»: Соловьев обвинил страны Балтии в нападении на аэродром в Пскове

По словам Соловьева, беспилотники, атаковавшие Псковский аэродром, скорее всего, взлетели с территории стран Балтии.

«Псков - это же рядом с границей НАТО. Откуда был запуск, с Украины, что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить на хрен Прибалтику, если так», - говорит в своей передаче Соловьев.

Prominent Russian Nazi state propagandist Solovyov accuses the Baltic states of orchestrating a drone attack on the Pskov airport and calls for their destruction. pic.twitter.com/7BeqP9o8LQ — Mykhaïlo Golub (@golub) August 30, 2023

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков был гораздо скромнее Соловьева, комментируя атаку беспилотника в среду: на вопрос журналистов, летели ли атаковавшие Псков беспилотники с территории Эстонии и Латвии, представитель Кремля ответил, что делать такие выводы - прерогатива военных экспертов.

«Не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, с тем чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем», - сказал он.

По данным пресс-службы Генерального штаба Сил обороны Эстонии, атака беспилотников на Псков не изменила картину угроз Эстонии. «Мы, конечно, внимательно следим за тем, что происходит за границей Эстонии», - сказал представитель Сил обороны.