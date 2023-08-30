Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 30 августа: политологи о скандале с Каей Каллас, сколько стоит подготовиться к школе, как Таллинн станет еще зеленее и почему уличный фастфуд так популярен
Сегодня в выпуске:
- Глава правительства Кая Каллас угодила в самый жесткий кризис за всю свою политическую карьеру. Как ситуацию оценивают политологи и стоит ли нам ждать развала коалиции или внеочередных выборов?
- Местные события: когда руководство партии реформ выслушает объяснения Каи Каллас; чего требует партия EKRE; почему дешевеет молочная продукция и что больше всего раздражает водителей?
- Чтобы подготовить ребенка к школе, потребуются сотни евро. Наша корреспондент отправилась по магазинам вместе с первоклассником и его мамой, о ценах и впечатлениях - в нашем сюжете!
- Из-за масштабного ремонта дорог в Таллинне стало заметно меньше деревьев. К тому же многие из них в парках и на улицах оказались заражены опасными болезнями. Как власти собираются решать проблему с озеленением?
- Международная панорама: российские регионы подверглись атаке беспилотников; дожди в Италии привели к затоплениям и оползням; повышение цен на топливо в Колумбии вызвало массовые протесты
- Культура уличного стрит-фуда становится все более развитой и популярной. На фестивале уличной еды в столичном деловом квартале Fahle побывала наша съемочная группы.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 30 августа.