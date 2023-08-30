Работники спасательных служб проведут предупредительный пикет у Дома Стенбока

Озабоченность профсоюзов спасателей, полицейских и работников экстренных служб вызывает сокращение бюджетов учреждений внутренней безопасности и замораживание зарплат. «Планируемое сокращение бюджета ставит под угрозу безопасность людей, внутренняя безопасность – это не то место, где можно проводить сокращения в нынешней ситуации с безопасностью. Если план будет реализован, то в Эстонии исчезнут как минимум три спасательные команды, а зарплаты сотрудников внутренней безопасности не будут повышаться», - заявил главное доверенное лицо Эстонского профсоюза работников спасательных служб Калле Кооп.

Война в Украине продемонстрировала исключительную важность спасательного сектора и внутренней безопасности в целом. Внутренняя безопасность нуждается в постоянном финансировании для выполнения задач государственной обороны и повышения готовности к кризисным ситуациям. «Проблемы финансирования внутренней безопасности должны быть решены немедленно, чтобы комплексная стратегия государственной обороны Эстонии и готовящийся план защиты населения стали реальными планами действий, а не просто документами в ящике стола. Это ответственность политиков, и мы напомним об этом членам правительства с помощью пикета», - добавил Кооп.