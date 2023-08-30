Работники спасательных служб проведут предупредительный пикет у Дома Стенбока

Профсоюз работников спасательных служб в четверг проведет предупредительный пикет у Дома Стенбока в Таллинне. Пикет, который пройдет с 7.30 до 9.00 утра, призван донести до правительства, что планируемое в сфере внутренней безопасности сокращение бюджета поставит под угрозу как безопасность Эстонии, так и способность спасателей и полицейских помогать жителям страны.
Озабоченность профсоюзов спасателей, полицейских и работников экстренных служб вызывает сокращение бюджетов учреждений внутренней безопасности и замораживание зарплат. «Планируемое сокращение бюджета ставит под угрозу безопасность людей, внутренняя безопасность – это не то место, где можно проводить сокращения в нынешней ситуации с безопасностью. Если план будет реализован, то в Эстонии исчезнут как минимум три спасательные команды, а зарплаты сотрудников внутренней безопасности не будут повышаться», - заявил главное доверенное лицо Эстонского профсоюза работников спасательных служб Калле Кооп.
Война в Украине продемонстрировала исключительную важность спасательного сектора и внутренней безопасности в целом. Внутренняя безопасность нуждается в постоянном финансировании для выполнения задач государственной обороны и повышения готовности к кризисным ситуациям. «Проблемы финансирования внутренней безопасности должны быть решены немедленно, чтобы комплексная стратегия государственной обороны Эстонии и готовящийся план защиты населения стали реальными планами действий, а не просто документами в ящике стола. Это ответственность политиков, и мы напомним об этом членам правительства с помощью пикета», - добавил Кооп.
На пикете прозвучат требования отказаться от сокращения бюджета учреждений внутренней безопасности, продолжить повышение заработной платы в секторе и установить минимальную зарплату на уровне 1,2 от средней по стране.