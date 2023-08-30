В центре Таллинна около двадцати лет стоит заброшенный дом. Его восстановлению препятствует ряд обстоятельств

Двухэтажный жилой дом пустует уже много лет, второй этаж здания частично сгорел. В фотоархиве Postimees есть фотографии улицы Юхкентали, сделанные в 2006 году: уже тогда состояние дома было плачевным. Однако некоторые квартиры были пригодны для проживания как минимум до 2011 года и сдавались в аренду через порталы недвижимости.