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В центре Таллинна около двадцати лет стоит заброшенный дом. Его восстановлению препятствует ряд обстоятельств

Аймур-Яан Кескель
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Юхкентали, 44 летом 2023 года.
Юхкентали, 44 летом 2023 года. Фото: Erakogu

В непосредственной близости от автовокзала в центре Таллинна стоит заброшенный жилой дом, состояние которого годами остается неизменным. По словам владельца дома, выгоднее построить новый дом, чем отремонтировать старый.

Двухэтажный жилой дом пустует уже много лет, второй этаж здания частично сгорел. В фотоархиве Postimees есть фотографии улицы Юхкентали, сделанные в 2006 году: уже тогда состояние дома было плачевным. Однако некоторые квартиры были пригодны для проживания как минимум до 2011 года и сдавались в аренду через порталы недвижимости.

Юхкентали, 44 в 2006 году.
Юхкентали, 44 в 2006 году. Фото: Peeter Langovits / Postimees / Scanpix
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