Государство повысит стоимость судебных экспертиз

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в среднем цены вырастут в 1,6 раза по сравнению с текущим уровнем. Обновление действующих с 2009 года цен учитывает инфляцию и максимально приближает цены к реальным затратам на проведение экспертизы.

В постановлении предусмотрены девять способов формирования цены экспертизы. Например, цена может быть фиксированной в расчете на одного человека или на один объект. Стоимость может зависеть от количества лиц, объектов или образцов, например, в случае экспертизы ДНК. Может быть установлена базовая цена плюс стоимость необходимых экспертиз.

Цены являются обязательными только для экспертиз, проводимых Институтом экспертизы или привлеченным партнером Эстонского института судебной экспертизы, который получает задание на проведение экспертизы через институт.