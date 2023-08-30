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ВСУ прорвали «линию Суровикина» на юге Украины

Deutsche Welle
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Солдаты ВСУ на линии фронта
Солдаты ВСУ на линии фронта Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

По данным Bild, возведенные РФ бетонные фортификационные сооружения сдерживали украинских солдат лишь около суток, они приближаются к селу Вербовое.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли главную линию российской обороны на юге страны, пишет в среду, 30 августа, немецкое издание Bild. По его данным, ВСУ удалось прорваться через возведенные российскими силами фортификационные сооружения, известные как «линия Суровикина» - по фамилии экс-командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина.

Военный корреспондент Bild Юлиан Рёпке опубликовал в сети микроблогов X (бывший Twitter) спутниковые снимки, подтвержденные геолокацией, и указал, что ВСУ прорвались за обширную сеть фортификационных сооружений на левобережье Днепра, состоящую из нескольких рубежей обороны - бетонных заграждений, траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций. По его данным, украинские войска приближаются к селу Вербовое Запорожской области. «Тем самым »зубы дракона« сдерживали украинских солдат около 24 часов», - написал Рёпке.

Генштаб ВСУ заявил об успехах наступления в Запорожской области

В тот же день Генштаб ВСУ заявил об успешном контрнаступлении в Запорожской области. «В направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Вербовое имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы», - указывается в Facebook.

Возводившиеся несколько месяцев фортификационные укрепления на левобережье Днепра, куда российские силы отступили после освобождения украинской армией Херсона, предназначены для обороны захваченной РФ части Херсонской области, а также аннексированного полуострова Крым. Информация о «линии Суровикина» протяженностью 120 км появилась в СМИ в ноябре прошлого года.

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