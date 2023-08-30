В Таллинне 1 сентября начнут работу три новые государственные гимназии

1 сентября в Таллинне откроют двери и начнут учебную работу государственные гимназии Мустамяэ, Пельгулинна и Тынисмяэ.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. По данным министерства, госгимназии Пельгулинна и Мустамяэ построены компанией Riigi Kinnisvara AS, а архитектурный проект разработан архитектурным бюро Must. Тынисмяэская государственная гимназия начнет свою деятельность в отреставрированном здании, построенном по проекту Герберта Йохансона и находящемся под охраной государства как памятник архитектуры.
«Этот учебный год особенный, поскольку мы открываем пять новых государственных гимназий по всей Эстонии - две в Нарве и три в Таллинне», - напомнила министр образования и науки Кристина Каллас. «В столице давно ощущалась нехватка мест в гимназиях, но я верю, что теперь все молодые люди смогут найти школу, соответствующую их интересам. Государственные гимназии предлагают одинаково высокий уровень гимназического образования, но каждая школа отличается друг от друга факультативами и условиями обучения», - сказала министр, пожелав новым школьным семьям легкого начала нового учебного года и вдохновляющих моментов в учебе.
В Мустамяэской государственной гимназии основное внимание будет уделяться практическому изучению естественных наук, предпринимательству и мероприятиям по улучшению самочувствия учащихся.
Пельгулиннаская государственная гимназия уделяет особое внимание тому, как решать общественно значимые проблемы. Ее программы сосредоточены на вопросах экологической устойчивости и демократии, а факультативы будут включать в себя различные дисциплины: от программирования и углубленного изучения естественных наук до медиа и психологии.
В Тынисмяэской государственной гимназии в процессе обучения будет максимально использоваться городское пространство, а девиз школы - «Самовыражение в городском пространстве».
Здание государственной гимназии в Пельгулинне построено на бульваре Кольде по проекту архитектурного бюро Must на основе концепции. Здание Мустамяэской государственной гимназии построено на основе проекта Hõbenool архитекторов Must на улице Акадеэмия теэ.
Строительство зданий финансировалось из средств государственного бюджета и Европейского фонда регионального развития на общую сумму 54 миллиона евро без учета налога с оборота.
Адаптация исторического здания Тынисмяэской государственной гимназии к современным условиям финансируется из государственного бюджета на сумму около 1,2 миллиона евро.
В первый учебный год в таллиннских государственных гимназиях начнут учиться только 10-е классы, а затем школы будут постепенно расширяться. В сентябре этого года государственные гимназии Мустамяэ и Пельгулинна примут 360 учеников, а государственная гимназия Тынисмяэ - 160 учеников.