В Таллинне 1 сентября начнут работу три новые государственные гимназии

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. По данным министерства, госгимназии Пельгулинна и Мустамяэ построены компанией Riigi Kinnisvara AS, а архитектурный проект разработан архитектурным бюро Must. Тынисмяэская государственная гимназия начнет свою деятельность в отреставрированном здании, построенном по проекту Герберта Йохансона и находящемся под охраной государства как памятник архитектуры.

«Этот учебный год особенный, поскольку мы открываем пять новых государственных гимназий по всей Эстонии - две в Нарве и три в Таллинне», - напомнила министр образования и науки Кристина Каллас. «В столице давно ощущалась нехватка мест в гимназиях, но я верю, что теперь все молодые люди смогут найти школу, соответствующую их интересам. Государственные гимназии предлагают одинаково высокий уровень гимназического образования, но каждая школа отличается друг от друга факультативами и условиями обучения», - сказала министр, пожелав новым школьным семьям легкого начала нового учебного года и вдохновляющих моментов в учебе.

В Мустамяэской государственной гимназии основное внимание будет уделяться практическому изучению естественных наук, предпринимательству и мероприятиям по улучшению самочувствия учащихся.

Пельгулиннаская государственная гимназия уделяет особое внимание тому, как решать общественно значимые проблемы. Ее программы сосредоточены на вопросах экологической устойчивости и демократии, а факультативы будут включать в себя различные дисциплины: от программирования и углубленного изучения естественных наук до медиа и психологии.