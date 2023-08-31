Выздоровление - вопрос жизни и смерти: кто такие «Анонимные наркоманы»?

Первая группа «Анонимных Наркоманов» (здесь и далее - АН) - была образована в 1953 году в США. В Эстонии первая группа появилась в начале двухтысячных. На сегодняшний день в Таллинне 4 группы - 3 русскоязычных, одна эстоноязычная. Еще две группы есть в Нарве и в Йыхви.

АН существует за счет добровольных пожертвований - по кругу пускается шапка, деньги идут на аренду помещения, литературу, необходимые вещи для работы групп и на донесение идей до зависимых, которые все еще страдают. «Мы опираемся только на собственные силы и отказываемся от материальной помощи извне, стараемся ни от кого не зависеть и не быть никому должными. В АН все равны, собрания участники проводят по очереди, существует четкая ротация. Все на добровольной анонимной основе», - поясняет наш первый герой, Сергей (имя изменено), один из членов АН, которому сейчас 39 лет.

Сергей

Сергей употреблял 11 лет. Говорит, наркотики нужны были для того, чтобы унять душевную боль и переживания, которые преследовали его с детства. «Я употреблял все виды доступных наркотиков: алкоголь, марихуана, амфетамин, героин, фентанил, препараты, которые мне выписывали врачи в наркологических клиниках: антидепрессанты, снотворные и сильные обезболивающие», - перечисляет он.

Наркотики позволяли Сергею чувствовать себя комфортно с самим собой и в компании - потанцевать, погоревать, просто существовать. К 24 годам он оказался на обочине жизни.