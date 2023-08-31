Выздоровление - вопрос жизни и смерти: кто такие «Анонимные наркоманы»?

Наркомания остается серьезной проблемой для такой маленькой страны, как Эстония. Но почему-то тема зависимости считается табуированной и обсуждается мало. Postimees поговорил с членами сообщества «Анонимных Наркоманов», чтобы убедиться - шанс излечиться от зависимости есть.
Первая группа «Анонимных Наркоманов» (здесь и далее - АН) - была образована в 1953 году в США. В Эстонии первая группа появилась в начале двухтысячных. На сегодняшний день в Таллинне 4 группы - 3 русскоязычных, одна эстоноязычная. Еще две группы есть в Нарве и в Йыхви.
АН существует за счет добровольных пожертвований - по кругу пускается шапка, деньги идут на аренду помещения, литературу, необходимые вещи для работы групп и на донесение идей до зависимых, которые все еще страдают. «Мы опираемся только на собственные силы и отказываемся от материальной помощи извне, стараемся ни от кого не зависеть и не быть никому должными. В АН все равны, собрания участники проводят по очереди, существует четкая ротация. Все на добровольной анонимной основе», - поясняет наш первый герой, Сергей (имя изменено), один из членов АН, которому сейчас 39 лет.
Сергей
Сергей употреблял 11 лет. Говорит, наркотики нужны были для того, чтобы унять душевную боль и переживания, которые преследовали его с детства. «Я употреблял все виды доступных наркотиков: алкоголь, марихуана, амфетамин, героин, фентанил, препараты, которые мне выписывали врачи в наркологических клиниках: антидепрессанты, снотворные и сильные обезболивающие», - перечисляет он.
Наркотики позволяли Сергею чувствовать себя комфортно с самим собой и в компании - потанцевать, погоревать, просто существовать. К 24 годам он оказался на обочине жизни.
«Дно было полное - я потерял работу, девушка от меня ушла, я начал воровать в магазинах, хотя всегда этого боялся..Здоровье было ужасным - я чувствовал, что скоро умру. В то же время наркотики уже не давали такой эйфории, как вначале, и мне нужно было употреблять просто для того, чтобы нормально себя чувствовать. Настолько нормально, насколько это было возможно в том состоянии», - делится Сергей.
Сергей впервые отправился в АН за компанию с девушкой, которая на тот момент не принимала наркотики. «Когда я пришел туда, я увидел здоровые лица, ясные глаза, хорошо одетых людей.. Мне в глаза бросились дорогие телефоны, которые лежали на столах. Сразу возникла мысль их украсть, чтобы купить очередную дозу», - вспоминает Сергей.
В тот момент он понял: выход есть. На какое-то время он ушел из группы, проутреблял еще немного и вернулся, когда ему было уже 24. С того момента Сергей остается чистым. В АН существуют четыре основных инструмента выздоровления - это посещения собраний, работа по программе, работа с наставником, служение или участие в жизни сообщества - проведение собраний, участие в мероприятиях.
«Главное, что мне нужно было понять и о чем мне сказали в АН - это то, что я болен. Я не безвольный или слабохарактерный, я больной. Болезнь зависимостью по смертности приравнивается к раку - но когда кто-то заболевает раком, его жалеют, при этом все мы знаем, какое отношение к зависимым», - говорит Сергей. Зависимость- это хроническое, прогрессирующие и неизлечимое заболевание.
Собрания он регулярно посещает все эти годы и прекрасно понимает, что даже если 15 лет спустя так и не употребляет наркотики, это еще не означает, что он выздоровел. «Болезнь находится у меня в голове, не в наркотиках», - добавляет он.
Сергей говорит, что АН существуют только с одной целью - помогать другим выздоравливать. «Мы не даем гарантий и обещаний, мы лишь предлагаем действенную программу выздоровления, которая за много лет доказала свою эффективность», - рассказывает он.
Благодаря регулярному посещению собраний и работе по программе Анонимных Наркоманов, Сергей остается чистым от наркотиков и по итогу приобрел все, о чем раньше не мог и мечтать - дом, работу, семью. «Каждый зависимый может прекратить употреблять и больше не иметь желания употреблять. Я больше не хочу. Сегодня моя жизнь настолько наполненная и красочная, что мне не нужны наркотики, - говорит Сергей. - Выздоровление от зависимости - это вопрос жизни и смерти».
Дамир
Дамиру 35 лет, он член нарвской группы АН. Говорит, в их группу стабильно ходит от 10 до 30 человек.
Дамир с детства занимался спортом, был чемпионом Эстонии по боксу, но детство не было безоблачным - отец умер из-за алкогольной зависимости. Первые свои наркотики Дамир попробовал в 12 лет. «Я очень быстро дошел до того, что стал употреблять внутривенно. Начинал с конопли, а в итоге пришел к клубным наркотикам и амфетамину. Баловался с тяжелыми, но мне не нравилось. Я такой человек, что мне надо все быстро», - вспоминает Дамир. Заканчивал он уже употреблением альфа-пвп и бутиратов.
«АН помогли мне прекратить употреблять и оставаться на плаву, обрести новую жизнь. Я пробовал сам - уезжал, менял жизнь, круг общения, города и страны, но у меня ничего не получалось», - говорит Дамир.
За годы употребления он пытался перейти с запрещенных наркотиков на вполне себе разрешенный наркотик - алкоголь, но алкогольная зависимость пугала его еще больше. За годы зависимости Дамир женился, у него родились дети, но ничто его не остановило. В итоге жена вместе с детьми ушла от него.
В АН Дамира привел знакомый, с которым наш герой познакомился в учреждении закрытого типа. «Помню, он подъехал ко мне на красивой машине, с красивой девушкой..Я так удивился - вроде недавно мы оба употребляли, а теперь у него жизнь совсем другая», - рассказывает Дамир.
Благодаря АН Дамир смог раскрыться - он смог наконец поделиться тем, что его беспокоит, рассказать свою историю. «Меня преследовали ужасное чувство вины и стыд за все, но я услышал другие истории, и понял, что у меня еще не так было страшно. Я начал ходить регулярно - мне понравилась доброта, любовь и поддержка, которую оказали в сообществе».
Дамиру нравится, что в начале каждому желающему члену АН дается наставник, который ведет по программе двенадцати шагов. «Мне нравилось, что со своим наставником можно обо всем разговаривать - он такой же зависимый, но у него было больше чистого времени. Он постоянно был со мной на созвоне, каждый день. Когда мне было трудно, я всегда ему звонил», - говорит Дамир.
При вступлении в АН новичкам дают большое количество номеров телефонов людей, которым можно позвонить, когда возникает необходимость поговорить. Это телефоны других членов группы, которые поймут и выслушают.
На данный момент Дамир не употребляет уже три года. Они с женой снова сошлись, он продолжает воспитывать своих детей. «Один раз я пришел на собрание и не было человека, который был готов его провести. Я решил, что хочу сам проводить собрания. Участие в работе сообщества дает мне мотивацию вне сообщества. Мне доверяют, и это вызывает невероятные чувства».
Дамир говорит, что теперь он с удовольствием отдает то, что сам получил в начале пути. Он поддерживает новичков, уделяет им много времени и внимания. Это приносит ему радость. «На тот момент, когда я пришел в АН, мне была нужна чужая поддержка и опыт. Я это получил и теперь стараюсь помочь другим».
«Анонимные Наркоманы» - это международная ассоциация сообществ, объединяющая выздоравливающих наркоманов по всему миру, чья программа полностью доказала свою эффективность. Шанс излечиться от зависимости есть, и об этом необходимо помнить. Сообщество АН Эстонии ждет всех, кому необходима помощь и поддержка.