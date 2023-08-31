Э-резидентство принесло за полгода в государственную казну почти 40 миллионов евро

В последнем полугодии основная часть налоговых поступлений — 55%, то есть 20,6 млн евро, пришлась на налоги на рабочую силу. Остальные 45% были собраны за счет подоходного налога с особых случаев (в основном с дивидендов), общая сумма которого, поступившая от эстонских компаний э-резидентов за первые шесть месяцев года, составила 17,1 млн евро. Помимо уплаченных налогов, в доходную часть программы добавилась еще государственная пошлина в размере 1,4 млн евро, уплаченная э-резидентами, в результате чего сумма экономического эффекта за первое полугодие увеличилась до 39,1 мин евро.

По словам министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, э-резидентство находится на верном пути и доказывает, что мир проявляет большой интерес к эстонским ИТ-решениям.

«Для все большего числа предпринимателей из-за рубежа э-резидентство — удобный способ вести бизнес в Европейском союзе безопасно, прозрачно и с низкими административными затратами. Хотя мы часто слышим, что поддержание жизнеспособности государственных ИТ-систем и их развитие сопряжены с постоянными затратами, но система э-резидентства позволяет превращать эти расходы во все большие доходы. Каждый евро, потраченный государством на э-резидентство, приносит Эстонии доход в размере 7,6 евро», — сказал Рийсало. Министр добавил, что э-резидентство — это не только механизм получения дохода для внешнего использования, но многие местные эстонские компании, поставщики услуг и подрядчики также получают от него выгоду, что, в свою очередь, способствует оживлению нашей экономической среды.