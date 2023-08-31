Э-резидентство принесло за полгода в государственную казну почти 40 миллионов евро

За последние шесть месяцев эстонское государство получило 37,7 млн евро налоговых поступлений от компаний, созданных э-резидентами, что на 57% больше, чем за тот же период прошлого года. Общий вклад программы в казну Эстонии к настоящему моменту вырос до 183 млн евро.
В последнем полугодии основная часть налоговых поступлений — 55%, то есть 20,6 млн евро, пришлась на налоги на рабочую силу. Остальные 45% были собраны за счет подоходного налога с особых случаев (в основном с дивидендов), общая сумма которого, поступившая от эстонских компаний э-резидентов за первые шесть месяцев года, составила 17,1 млн евро. Помимо уплаченных налогов, в доходную часть программы добавилась еще государственная пошлина в размере 1,4 млн евро, уплаченная э-резидентами, в результате чего сумма экономического эффекта за первое полугодие увеличилась до 39,1 мин евро.
По словам министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, э-резидентство находится на верном пути и доказывает, что мир проявляет большой интерес к эстонским ИТ-решениям.
«Для все большего числа предпринимателей из-за рубежа э-резидентство — удобный способ вести бизнес в Европейском союзе безопасно, прозрачно и с низкими административными затратами. Хотя мы часто слышим, что поддержание жизнеспособности государственных ИТ-систем и их развитие сопряжены с постоянными затратами, но система э-резидентства позволяет превращать эти расходы во все большие доходы. Каждый евро, потраченный государством на э-резидентство, приносит Эстонии доход в размере 7,6 евро», — сказал Рийсало. Министр добавил, что э-резидентство — это не только механизм получения дохода для внешнего использования, но многие местные эстонские компании, поставщики услуг и подрядчики также получают от него выгоду, что, в свою очередь, способствует оживлению нашей экономической среды.
По словам Лийны Вахтрас, вступившей в должность нового руководителя программы э-резидентства в начале июня, экономические результаты полугодия превзошли даже самые оптимистические ожидания, поскольку почти 65 процентов цели этого года в 60 млн евро уже достигнуты. «В развитии конкурентоспособности и качества э-резидентства как международной бизнес-услуги мы видим главную задачу в сокращении пути клиента. В то же время это также самая большая возможность для скачка в развитии. Мы работаем над тем, чтобы уже в ближайшие годы слишком медленное получение диги-ID карты не помешало э-резиденту основать компанию в Эстонии, и налоговые поступления от компаний, учрежденных э-резидентами, могли расти еще более быстрыми темпами», — сказала Вахтрас.
В первом полугодии 2023 года наибольшая сумма налогов была получена от профессиональной, научной и технической деятельности, созданной в Эстонии э-резидентами (12,6 млн евро). На втором месте оказались компании, работающие в сфере информации и коммуникации (10,5 млн евро), а на третьем — административная и вспомогательная деятельность (3,7 млн евро). По состоянию на конец июня в компаниях э-резидентов работали 5027 жителей Эстонии, что на 284 человека больше, чем год назад.
Несмотря на небольшой спад на основных рынках, в первом полугодии э-резидентами были созданы 2302 новых компании, что на 6% больше, чем за тот же период годом ранее. В первой половине 2023 года граждане Испании, Украины и Германии основали больше всего новых компаний в Эстонии, особенно быструю тенденцию роста продемонстрировали граждане Турции, а также Франции и Италии.
За первые шесть месяцев года диги-ID э-резидента были выданы 5428 иностранным гражданам, что близко к среднему уровню программы за последние годы (около 1000 новых э-резидентов в месяц). По итогам полугодия наибольшее количество новых заявок на получение э-резидентства поступило из Испании, Украины и Германии, за которыми последовали Турция и Франция.
В 2022 году прямой экономический доход от программы э-резидентства для государства составил 51 млн евро. Общие расходы, связанные с программой э-резидентства, вместе с вкладом партнеров из государственных учреждений в 2022 году составили 6,68 млн евро, в том числе расходы Департамента полиции и погранохраны — 0,62 млн, Министерства иностранных дел — 0,53 млн, Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел — 0,38 млн, Центра регистров и инфосистем — 0,13 млн, Налогово-таможенный департамент — 0,08 млн евро и т.д.
На сегодняшний день э-резидентами Эстонии стали 105 500 человек из 176 стран (не считая повторных ходатайств и аннулированных удостоверений личности), которые создали более 27 000 эстонских компаний. В настоящее время в обращении находится 61 350 диги-ID э-резидента с 5-летним сроком действия. С марта 2022 года граждане России и Беларуси не могут участвовать в программе э-резидентства.
Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставления иностранным гражданам безопасного доступа к эстонским государственным электронным услугам, содействия иностранному бизнесу в Эстонии и увеличения доходной базы государства. Программа делает Эстонию единственным поставщиком 100% цифрового бизнеса для неграждан и предоставляет самый современный и эффективный набор инструментов для международных предпринимателей.
Общее прямое экономическое воздействие программы э-резидентства на эстонское государство (налоговые поступления и государственные пошлины) на сегодняшний день составило 183 млн евро. В результате успешной реализации стратегии роста э-резидентства, утвержденной правительством весной 2022 года, общий прямой вклад программы в государственную казну Эстонии увеличится к 2025 году до 100 млн евро. Кроме того, программа приносит государству косвенные доходы благодаря репутационной выгоде Эстонии, а также росту числа эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и инвестициям.