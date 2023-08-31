ЕС требует убрать из Беларуси наемников «Вагнера». Польша, Литва и Латвия готовы полностью закрыть границы

28 августа власти Польши, Латвии и Литвы заявили, что готовы полностью закрыть границу в случае «критического инцидента» со стороны Минска. Под ним имеется в виду или вооруженное столкновение рядом с границей любой из стран, или организованный массовый прорыв нелегальных мигрантов.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский по итогам этих переговоров заявил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют вывести бойцов ЧВК «Вагнер» с территории Беларуси.

30 августа замглавы МВД страны Матей Вонсик заявил, что все же надеется на уступки со стороны белорусских властей. «Не надо, чтобы за нашей границей стояла группа преступников, которую содержит Лукашенко, группа "Вагнера" или часть ее, которая готова на все. Это люди с боевым опытом, с опытом убийств. Мы ожидаем, что Лукашенко избавится от этих людей. Также это определенная проблема в перспективе для Лукашенко, потому что если им что-то не понравится в Беларуси – белорусская армия слаба – могут просто поехать на Минск, как ехали на Москву», – сказал Вонсик в интервью телеканалу TVP.

Какие последствия могут быть от закрытия границ ЕС и Беларуси?