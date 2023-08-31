Фото и видео ⟩ Ночью бушевал ветер и сверкала молния

Синоптик Кайро Кийтсак написал в социальных сетях, что ночью не обошлось без смерчей: «Первоначальные данные радара и фотографии повреждений указывают на то, что в Южной Эстонии произошел один или сразу несколько смерчей, замаскированных под сильный дождь. Также большой ущерб причинили сильные порывы ветра».

Кийтсак поделился фотографиями пострадавшей от шторма деревни Антсла в волости Тсоору.

«Мне также пришла в голову мысль о смерче в Ныо, когда я услышал пронзительный свист ветра, увидел серую непрозрачную стену из дождя и града, а также непрерывные вспышки», - прокомментировал публикацию Кийтсака один из жителей Эстонии.

Аап, проживающий в деревне Ваабина в Выру, в свою очередь рассказал, что все шоссе было завалено повалившимися деревьями. «Яблони в саду сильно потрепало. Видимость была нулевой, шел такой мощный дождь, что при включенных фарах машины не было видно на метр вперед. Было такое чувство, что где-то могло быть вращение, потому что деревья ломало в разные стороны», - описал он.

«Ой, блин, что творилось в Кивиыли, - написал житель Ида-Вирумаа. - Такого урагана мои глаза еще не видели. Я не осмеливался смотреть, что происходит на улице. В страхе забрался под одеяло, где-то рядом в дом попала молния».

Непогода бушевала и в Эльва. «Не помню такого сильного ливня. Все цветы уничтожены», - жалуются местные жители.