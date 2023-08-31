С пятницы электросамокаты в Таллинне можно будет оставлять только на специальных парковках

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что на улицах всем должно хватать места и в первую очередь необходимо считаться с пешеходами. «Совместно с предприятиями мы можем найти решения тому, как обеспечить безопасность пешеходов. Небрежно припаркованные самокаты являются проблемой - особенно для инвалидов, пожилых людей и родителей с колясками. Опыт этого лета показал, что люди охотно используют специальные парковочные зоны для электросамокатов и нововведение принято по большей мере положительно. Непременно стоит продолжить развитие такого рода организации парковки. Уверен, что вместе мы сможем повысить безопасность пешеходов на тротуарах и тем самым улучшить качество уличного пространства», - сказал Свет.

Подходящие парковочные зоны были определены Таллиннским транспортным департаментом в сотрудничестве с компаниями Tuul и Bolt. В центре города пилотная зона ограничена улицей Тоомпуйестеэ, бульваром Каарли, Пярнуским шоссе, ул. Лайкмаа, бульваром Рявала, а также улицами Лийвалайа, Суур-Амеэрика, Эндла и Техника. Парковочные места имеют маркировку и обозначены ID-номером (например, A55 и B23).