В Таллинне электросамокаты можно будет оставлять только на специальных парковках

Начиная с 1 сентября в центре Таллинна аренда электросамокатов предприятий Bolt и Tuul может быть завершена только на специальной парковочной зоне. В рамках пилотного проекта, реализованного в начале августа, в центре города было создано 126 специальных парковочных зон для арендованных электросамокатов. В этот период пользователи могли ознакомиться с их расположением, теперь их использование становится обязательным.
Вице-мэр Владимир Свет отметил, что на улицах всем должно хватать места и в первую очередь необходимо считаться с пешеходами. «Совместно с предприятиями мы можем найти решения тому, как обеспечить безопасность пешеходов. Небрежно припаркованные самокаты являются проблемой особенно для инвалидов, пожилых людей и родителей с колясками. Опыт этого лета показал, что люди охотно используют специальные парковочные зоны для электросамокатов и нововведение принято по большей мере позитивно. Непременно стоит продолжить развитие такого рода организации парковки. Уверен, что вместе мы сможем повысить безопасность пешеходов на тротуарах и тем самым улучшить качество уличного пространства», - сказал Свет.
Подходящие парковочные зоны были определены Таллиннским транспортным департаментом в сотрудничестве с компаниями Tuul и Bolt. В центре города пилотная зона ограничена улицей Тоомпуйестеэ, бульваром Каарли, Пярнуским шоссе, ул. Лайкмаа, бульваром Рявала, а также улицами Лийвалайа, Суур-Амеэрика, Эндла и Техника. Парковочные места имеют маркировку и обозначены ID-номером (например, A55 и B23).
По мнению Хенри Арраса, руководителя отдела по связям с государственными органами компании Bolt, успешность первого этапа пилотного проекта превзошла ожидания: «Когда мы находились на стадии планирования проекта по использованию обозначенных парковочных зон в Таллинне, все стороны были единодушны в том, что регулируемая парковка такого рода возможна только при наличии достаточно плотной и хорошо продуманной парковочной сети. В августе мы наблюдали, что клиенты освоили парковочные зоны и органично использовали их для начала и завершения поездки. Это произошло благодаря основательной подготовительной работе сотрудников транспортного департамента. В сентябре начнется второй этап пилотного проекта, в рамках которого операторы будут применять основанные на локации ограничения на парковку, а в октябре можно будет давать оценку всему пилотному проекту».
По словам исполнительного директора компании Tuul Яана Кекишева, все больше людей считают электросамокаты хорошим способом для экологичного, удобного и быстрого передвижения по городу. «Спрос на использование электросамокатов растет, поэтому логично, что город должен адаптироваться и в сотрудничестве с партнерами найти способы организации пространства, позволяющие всем участникам движения пользоваться им. В определенной степени данное решение снижает гибкость использования электросамокатов, но мы должны искать компромиссы и тестировать решения, чтобы прийти к подходящему для всех результату. Надеемся, что полученные во время реализации пилотного проекта опыт и обратная связь помогут нам сделать шаг в направлении лучшего городского пространства», - добавил Кекишев.
Зоны парковки для арендованных электросамокатов отображаются в мобильных приложениях поставщиков услуги, а также обозначены на дорожном полотне в городском пространстве. В зависимости от местоположения, часть парковок для электросамокатов (51 парковка) в пилотной зоне размечена либо на краю проезжей части, либо на парковочном месте, чтобы освободить больше пространства для пешеходов на тротуаре. Для обеспечения безопасности расположенные на краю проезжей части парковочные зоны дополнительно будут отделены столбиками.
В ходе пилотного проекта проводится мониторинг поведения пользователей парковочных зон. Это также позволит определить, какая разметка парковочных зон наиболее эффективна.