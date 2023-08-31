Опрос ⟩ Большинство предпочитает видеть на посту премьер-министра Каю Каллас

Исследовательская компания Norstat Eesti AS поинтересовалась у респондентов, кого бы они предпочли видеть на посту премьер-министра. Выбирать можно было из все лидеров партий, представленных в парламенте.

Кая Каллас заручилась поддержкой 23,7% опрошенных. За ней следуют Юри Ратас – 20,2%, Урмас Рейнсалу – 15,8%, Мартин Хельме – 14,4%, Лаури Ляэнеметс – 3,1% и Лаури Хуссар – 1,2%. 21,7% респондентов не смогли определить свои предпочтения.

По сравнению с аналогичными опросами, проведенными в прошлом, последний опрос Norstat показывает, что Урмас Рейнсалу поднялся на третье место, опередив Мартина Хельме. На первом и втором местах остаются Кая Каллас и Юри Ратас, но последний в сентябре покинет пост лидера Центристской партии.

Каю Каллас видят на посту премьера сторонники Партии реформ, «Ээсти 200» и СДПЭ - 82,4%, 43,3% и 28,5% соответственно. Кая Каллас также наиболее популярна среди эстонцев и женщин, процент поддержки которых составляет 27,7 и 26,3 соответственно.

Юри Ратас пользуется наибольшей популярностью среди респондентов других национальностей – 36,1% предпочитают видеть его на посту премьер-министра. Среди респондентов эстонской национальности предпочтение Юри Ратасу отдают 16,5% опрошенных, а опережает его в этой группе Урмас Рейнсалу, получивший поддержку 18%. Урмас Рейнсалу наиболее популярен среди сторонников «Отечества» – его поддерживают 64%.

Мартин Хельме пользуется высокой популярностью у мужчин (20,4 процента), в этой группе его поддержка равна поддержке Каи Каллас (20,5 процента). Среди респондентов-неэстонцев Хельме на втором месте (15 процентов), а среди эстонцев на четвертом (14,3 процента). Среди сторонников EKRE его хотели бы видеть премьер-министром 63,7 процента.

Председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс у сторонников своей партии на третьем месте по популярности (15,7 процента), наряду с Каей Каллас его в этой группе опережает Юри Ратас (21,8 процента).

Председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар у сторонников своей партии на четвертом месте по популярности (6,7 процента). Избиратели «Ээсти 200» наряду с Каей Каллас также отдают предпочтение Юри Ратасу (13 процентов) и Урмасу Рейнсалу (12 процентов).