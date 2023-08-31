Торопитесь! ⟩ Circle K снижает цену на топливо, но ненадолго

«Начинается новый учебный год, и для многих семей он приносит не только радость, но и большие расходы. Надеемся, что сегодняшнее предложение от Circle K немного снизит расходы, связанные с началом учебного года, и поможет семьям плавно влиться в осенний ритм жизни», - сказал директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик.

В рамках акции сегодня, 31 августа, с 14:00 до 17:00 все моторное топливо в Circle K будет на 15 центов дешевле обычной цены. К предложению добавляется скидка по карте EXTRA. Предложение действительно на всех 80 заправочных станциях Circle K Эстонии.

По словам Вахтрика, это масштабная кампания, охватывающая заправочные станции Circle K во всех странах Европы – всего задействовано более 2000 заправочных станций. «Похожая акция прошла в конце прошлого года перед Рождеством, и интерес людей тогда был велик», - сказал Вахтрик, добавив, что, исходя из прошлогоднего опыта, на заправочные станции будет направлена ​​дополнительная рабочая сила для обеспечения плавного движения автомобилей и обслуживание клиентов.