Галерея ⟩ Работники спасательных служб провели пикет против бюджетных сокращений

В четверг в 7:30 профсоюз работников спасательных служб организовал пикет перед Домом Стенбока против сокращения бюджета сферы внутренней безопасности и потребовал конкретного соглашения о повышении зарплаты.

Представители спасателей также потребовали встречи с премьер-министром и представителями правительства и участия в обсуждениях по решению проблем в своей сфере.