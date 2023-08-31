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Галерея ⟩ Работники спасательных служб провели пикет против бюджетных сокращений

BNS
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Эстонский профсоюз работников спасательных служб рано утром в четверг организовал пикет перед Домом Стенбока против сокращения бюджета в сфере внутренней безопасности.

В четверг в 7:30 профсоюз работников спасательных служб организовал пикет перед Домом Стенбока против сокращения бюджета сферы внутренней безопасности и потребовал конкретного соглашения о повышении зарплаты.

Представители спасателей также потребовали встречи с премьер-министром и представителями правительства и участия в обсуждениях по решению проблем в своей сфере.

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