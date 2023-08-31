Галерея ⟩ Спасатели провели пикет против сокращений. Вырклаэв: «Зарплата всегда может быть выше»

В четверг в 7:30 профсоюз работников спасательных служб организовал пикет перед Домом Стенбока против сокращения бюджета сферы внутренней безопасности и потребовал конкретного соглашения о повышении зарплаты.

Представители спасателей также потребовали встречи с премьер-министром и представителями правительства и участия в обсуждениях по решению проблем в своей сфере.

«Мы пришли сюда так рано, потому что заседание правительства начинается сегодня не в обычное время, а в 8 часов, и мы хотели поприветствовать прибывающих министров, пожелать им хорошего начала дня и сил в работе и передать флаеры с сообщениями от спасателей», - пояснил Калле Кооп, главное доверенное лицо профсоюза работников спасательных служб.

На розданных министрам листовках были перечислены проблемы спасателей и предложены варианты их решения. Спасатели также получили некоторые комментарии от министров.

«Министр финансов Март Вырклаэв сказал, что с их стороны нет распоряжения о закрытии спасательных команд, и что зарплаты точно не будут снижены. Но по поводу повышения зарплат он ничего не сказал», - рассказал Кооп.

Вырклаэв сообщил вчера в эфире радио Kuku, что в Министерстве финансов договорились заморозить повышение зарплат работников спасательных служб.

«Что касается спасателей и полицейских, то в ближайшие дни мы получим обзор правительства по пересмотру зарплат в бюджетном секторе. Эти люди выполняют очень важную работу, но сегодня мы дошли до ситуации, когда область управления Министерства внутренних дел лидирует по росту заработной платы в публичном секторе. В этом секторе был сильный рост зарплат, но многие другие секторы отстают. В пример могу привести сотрудников Налогово-таможенного департамента, которые работают бок о бок с полицейскими», - пояснил Вырклаэв.

«Да, зарплата всегда может быть выше, но сегодняшние цифры показывают, что мы сделали все от себя зависящее», - добавил он.