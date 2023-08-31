Галерея ⟩ Спасатели провели пикет против сокращений. Вырклаэв: «Зарплата всегда может быть выше»

Эстонский профсоюз работников спасательных служб рано утром в четверг организовал пикет перед Домом Стенбока против сокращения бюджета в сфере внутренней безопасности.
В четверг в 7:30 профсоюз работников спасательных служб организовал пикет перед Домом Стенбока против сокращения бюджета сферы внутренней безопасности и потребовал конкретного соглашения о повышении зарплаты.
Представители спасателей также потребовали встречи с премьер-министром и представителями правительства и участия в обсуждениях по решению проблем в своей сфере.
«Мы пришли сюда так рано, потому что заседание правительства начинается сегодня не в обычное время, а в 8 часов, и мы хотели поприветствовать прибывающих министров, пожелать им хорошего начала дня и сил в работе и передать флаеры с сообщениями от спасателей», - пояснил Калле Кооп, главное доверенное лицо профсоюза работников спасательных служб.
На розданных министрам листовках были перечислены проблемы спасателей и предложены варианты их решения. Спасатели также получили некоторые комментарии от министров.
«Министр финансов Март Вырклаэв сказал, что с их стороны нет распоряжения о закрытии спасательных команд, и что зарплаты точно не будут снижены. Но по поводу повышения зарплат он ничего не сказал», - рассказал Кооп.
Вырклаэв сообщил вчера в эфире радио Kuku, что в Министерстве финансов договорились заморозить повышение зарплат работников спасательных служб.
«Что касается спасателей и полицейских, то в ближайшие дни мы получим обзор правительства по пересмотру зарплат в бюджетном секторе. Эти люди выполняют очень важную работу, но сегодня мы дошли до ситуации, когда область управления Министерства внутренних дел лидирует по росту заработной платы в публичном секторе. В этом секторе был сильный рост зарплат, но многие другие секторы отстают. В пример могу привести сотрудников Налогово-таможенного департамента, которые работают бок о бок с полицейскими», - пояснил Вырклаэв.
«Да, зарплата всегда может быть выше, но сегодняшние цифры показывают, что мы сделали все от себя зависящее», - добавил он.
Работники спасательных служб требуют зарплату на уровне 1,2 от средней по стране. «Этот уровень был установлен для нас Fontes. Такой должна быть зарплата сотрудника, начинающего работу в этой сфере», - прокомментировал Кооп.
По его словам, помимо зарплаты есть и другие проблемы, например, сокращение расходов на деятельность учреждений внутренней безопасности.
По словам Коопа, в сегодняшней ситуации с безопасностью кажется совершенно непонятным, как можно сокращать расходы учреждений, которые отвечают за государственную безопасность. «Это может привести к закрытию спасательных команд, потому что за счет чего-то другого это сокращение не сделать», - заявил Кооп.
Он добавил, что закрытие команд значительно повлияет на безопасность людей: спасательные службы будут прибывать на помощь позже. «Если помощь будет приходить позже, то последствия несчастных случаев будут более серьезными», - заявил представитель спасателей.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, он не согласен с сокращениями по принципу Excel. «По его словам, сокращения должны быть обоснованы и продуманы. Также министр подчеркнул, что труд работников внутренней безопасности должен достойно оплачиваться», - сказал Кооп.
Эстонский профсоюз работников спасательных служб был создан в 2011 году, его членами являются спасатели. В 2023 году к профсоюзу присоединились сотрудники Центра экстренного реагирования, образовав профсоюз Центра экстренного реагирования. Вместе они представляют и защищают права и интересы своих членов.