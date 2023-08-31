Рост цен на свинину и говядину приводит к задержкам убоя скота

Сейчас, в конце лета, можно констатировать, что в целом удалось запастись кормом для животных, но до прилавков мясо может дойти только через год. Однако это касается только свиней.

Некоторые фермеры, занимающиеся мясным скотоводством, посчитали, что очереди на бойни - это преувеличение и что ситуация может быть критической только на Раквереском мясокомбинате. Почему и нужно ли везти животных на бойню чаще обычного и есть ли вообще куда их отводить?

«Думаю, это зависит от того, куда (на бойню) владелец хочет отвезти свое животное. На Хийумаа такой очереди нет и никогда не было. Я думаю, что и в Раквере нет никакой оереди», - сказал представитель Hiiumaa Lihatööstus OÜ Тарво Нымм.

Очень не хватает сырья

Однако Стен Инно из Matsimoka OÜ знает, что цены на свинину и говядину в настоящее время находятся на самом высоком уровне в истории. «За последние два года цена на свинину и говядину выросла более чем на сто процентов, и причиной роста на данный момент является нехватка сырья. В годы коронавируса свинина была аномально дешевой, и животноводы сократили поголовье. Теперь результат - дефицит мяса и, следовательно, рекордная цена», - пояснил Инно.

По его словам, мясная промышленность Мярьямаа, которая занималась закупкой крупного рогатого скота, закрылась из-за высоких цен и нехватки животных. Бойня сейчас продается со всем инвентарем.

«На бойнях, конечно, нет очередей в год, но для животноводов это лучшее время для продажи своих животных из-за большого спроса и высокой цены», - намекнул Прийт Драйманн, , который является директором по первичному производству и поголовью животных HKScan в странах Балтии.