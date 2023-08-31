Закрытие погранперехода в Койдула потребует перестройки погранперехода в Лухамаа

Планирующееся правительством в целях экономии закрытие погранперехода в Койдула приведет к увеличению нагрузки на погранпереход в Лухамаа, который придется перестроить для обслуживания возросшего трафика, пишет Rus.ERR.
«Закрытие пункта пропуска в Койдула скорее всего повлечет за собой необходимость дополнительных инвестиций и реконструкции пункта пропуска в Лухамаа, чтобы он мог справиться с возросшим трафиком», - сказал руководитель погранперехода в Койдула Петер Маран.
«Почти 50% пересекающих границу в Койдула – граждане Эстонской Республики. За ними следуют граждане России и Латвии. В Лухамаа интенсивность пересечения границы эстонскими гражданами в разы меньше, чем в Койдула», – сказал Маран.
В волости Сетомаа критически относятся к планам правительства, утверждая, что закрытие погранперехода приведет к тому, что местные жители потеряют работу, а несколько предприятий лишатся сотрудников.