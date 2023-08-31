Дрон быстро помог найти заблудившегося на болоте

В среду спасатели в Ида-Вирумаа использовали дрон для поиска заблудившегося на болоте мужчины и быстро нашли его.
В 16.29 к спасателям обратились за помощью из деревни Калина волости Алутагузе, житель которой не вернулся из леса и не отвечал на звонки. Как сообщили спасателям, на нем был оранжевый жилет.
Спасатели использовали для поисков дрон. Пропавшего нашли за 19 минут и вывезли с болота на вездеходе-амфибии.
Заблудившийся человек находился на вырубке, в 500 метрах от автомобиля, но не мог найти дорогу к нему. С ним все было в порядке.