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Дрон быстро помог найти заблудившегося на болоте

BNS
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Дрон для поисково-спасательных операций.
Дрон для поисково-спасательных операций. Фото: Päästeamet

В среду спасатели в Ида-Вирумаа использовали дрон для поиска заблудившегося на болоте мужчины и быстро нашли его.

В 16.29 к спасателям обратились за помощью из деревни Калина волости Алутагузе, житель которой не вернулся из леса и не отвечал на звонки. Как сообщили спасателям, на нем был оранжевый жилет.

Спасатели использовали для поисков дрон. Пропавшего нашли за 19 минут и вывезли с болота на вездеходе-амфибии.

Заблудившийся человек находился на вырубке, в 500 метрах от автомобиля, но не мог найти дорогу к нему. С ним все было в порядке.

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