Дрон быстро помог найти заблудившегося на болоте

В 16.29 к спасателям обратились за помощью из деревни Калина волости Алутагузе, житель которой не вернулся из леса и не отвечал на звонки. Как сообщили спасателям, на нем был оранжевый жилет.

Спасатели использовали для поисков дрон. Пропавшего нашли за 19 минут и вывезли с болота на вездеходе-амфибии.