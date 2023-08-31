В Нарве открылся второй магазин Lidl

Lidl Eesti инвестировал почти восемь миллионов евро в строительство нового магазина, а также в благоустройство прилегающей территории и улучшение инфраструктуры.

До магазина можно легко добраться на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде. Рядом со зданием есть большая парковка на 127 мест, три из которых предназначены для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и три — для семей. Также имеется десять мест для безопасной парковки велосипедов.