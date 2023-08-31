Сегодня, 31 августа, в 8:00 по адресу проспект Кангеласте, 37а в Нарве открылся второй магазин Lidl. Таким образом, в настоящий момент в Эстонии насчитывается 13 магазинов этой торговой сети.
Lidl Eesti инвестировал почти восемь миллионов евро в строительство нового магазина, а также в благоустройство прилегающей территории и улучшение инфраструктуры.
До магазина можно легко добраться на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде. Рядом со зданием есть большая парковка на 127 мест, три из которых предназначены для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и три — для семей. Также имеется десять мест для безопасной парковки велосипедов.
В день открытия всех посетителей ждут специальные предложения, а также сюрпризы и розыгрыши. По случаю начала первого учебного года все школьники, которые пойдут в Нарве в первый класс, получат от Lidl подарок.