В ЧВК «Вагнер» посоветовали своим бойцам искать «другие варианты заработка»

Представитель ЧВК «Вагнер» рекомендовал бойцам найти другую работу, так как группировка больше не может участвовать в войне в Украине и сталкивается с серьезной конкуренцией Минобороны и Росгвардии в Африке и на Ближнем Востоке.
Как передает «Медуза», об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на аудиообращение, распространившееся по чатам наемников. Подлинность записи подтвердили изданию представители ЧВК.
Человек на записи (его статус в иерархии группировки неизвестен) называет ситуацию «крайне сложной», отмечая, что «на СВО нас не пускают».
«Несколько десятков тысяч подготовленных бойцов готовы работать и готовы защищать родину, но ввиду известных обстоятельств нас пока не пускают. Мы вынуждены сейчас искать варианты работы в Африке и на Ближнем Востоке. Там ситуация тоже непростая. У нас есть жесткая конкуренция в лице Минобороны и Росгвардии, которые тоже планируют и пытаются войти туда с аналогичной деятельностью, которую вели мы», - говорится в аудиосообщении.
По словам представителя ЧВК, Евгений Пригожин во время последней поездки в Африку «решал эти вопросы», и теперь «они будут решаться дальше руководством». Он отметил, что ЧВК будет «стараться» предоставить своим бойцам работу, но «когда и в каких объемах – пока неизвестно».
«Поэтому либо ждите, либо ищите другие варианты заработка. Следите за международной обстановкой. Если наша команда будет допущена в СВО, то активно деятельность по набору сотрудников мы возобновим, работа будет», - говорит на записи представитель ЧВК.