В ЧВК «Вагнер» посоветовали своим бойцам искать «другие варианты заработка»

Как передает «Медуза», об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на аудиообращение, распространившееся по чатам наемников. Подлинность записи подтвердили изданию представители ЧВК.

Человек на записи (его статус в иерархии группировки неизвестен) называет ситуацию «крайне сложной», отмечая, что «на СВО нас не пускают».

«Несколько десятков тысяч подготовленных бойцов готовы работать и готовы защищать родину, но ввиду известных обстоятельств нас пока не пускают. Мы вынуждены сейчас искать варианты работы в Африке и на Ближнем Востоке. Там ситуация тоже непростая. У нас есть жесткая конкуренция в лице Минобороны и Росгвардии, которые тоже планируют и пытаются войти туда с аналогичной деятельностью, которую вели мы», - говорится в аудиосообщении.

По словам представителя ЧВК, Евгений Пригожин во время последней поездки в Африку «решал эти вопросы», и теперь «они будут решаться дальше руководством». Он отметил, что ЧВК будет «стараться» предоставить своим бойцам работу, но «когда и в каких объемах – пока неизвестно».