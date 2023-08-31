ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Предпочтения молодых людей: зарплата или гибкий рабочий график?

Из проведенного второй год подряд исследования следует, что самым важным аспектом среди молодежи при выборе работы по-прежнему остается гибкость в плане времени и места работы, это очень важно для 61 процента опрошенных.

Данный результат остается на том же уровне, что и год назад. Возможность выбирать время и место работы особенно важно для карьеры в области предпринимательства, однако возможность самостоятельно решать, где и когда работать, ожидается и от будущего работодателя.

Wise спросил молодых людей, что их мотивирует в работе и насколько важен при этом размер зарплаты. Выснилось, что 44 процента опрошенных считают свободу выбора места и времени работы более важной, чем высокая зарплата или дополнительный отпуск. Высокую заработную плату предпочел бы каждый третий (или 31 процент молодых людей), а 25 процентов остается нейтральными в этом вопросе.

Также возможность работать в любой точке мира более привлекательна для молодежи, чем высокая зарплата - стиль работы в путешествии предпочли бы почти 47 процентов опрошенных, а 13 процентов не имеют предпочтений. Исследование показало, что преимущества работы в офисе, уступают в популярности высокой зарплате. Только 28 процентов предпочли бы офисные бонусы высокой зарплате, а каждый десятый не имеет определенного мнения по сравнению.