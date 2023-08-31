ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Предпочтения молодых людей: зарплата или гибкий рабочий график?

Исследование компании Wise, глобального технологического предприятия, заказанного у Norstat, выявило, какие ожидания существуют у 16-19 летних молодых людей по поводу их будущей карьеры. Однозначно выделяется желание будущей молодежи самостоятельно определять свой режим работы. Высокая зарплата считается более важной, чем различные преимущества работы в офисе или доля в компании.
Из проведенного второй год подряд исследования следует, что самым важным аспектом среди молодежи при выборе работы по-прежнему остается гибкость в плане времени и места работы, это очень важно для 61 процента опрошенных.
Данный результат остается на том же уровне, что и год назад. Возможность выбирать время и место работы особенно важно для карьеры в области предпринимательства, однако возможность самостоятельно решать, где и когда работать, ожидается и от будущего работодателя.
Wise спросил молодых людей, что их мотивирует в работе и насколько важен при этом размер зарплаты. Выснилось, что 44 процента опрошенных считают свободу выбора места и времени работы более важной, чем высокая зарплата или дополнительный отпуск. Высокую заработную плату предпочел бы каждый третий (или 31 процент молодых людей), а 25 процентов остается нейтральными в этом вопросе.
Также возможность работать в любой точке мира более привлекательна для молодежи, чем высокая зарплата - стиль работы в путешествии предпочли бы почти 47 процентов опрошенных, а 13 процентов не имеют предпочтений. Исследование показало, что преимущества работы в офисе, уступают в популярности высокой зарплате. Только 28 процентов предпочли бы офисные бонусы высокой зарплате, а каждый десятый не имеет определенного мнения по сравнению.
Наибольшее изменение по сравнению с предыдущим годом произошло в плане желания молодежи иметь долю в компании. Если в прошлом году 50 процентов опрошенных считала, что возможность разделить успех предприятия важнее высокой зарплаты, то в этом году так считает только каждый третий (36 процентов).
Насколько важным для молодежи при выборе рабочего места является вклад работодателя или возможность внести вклад в предотвращение глобального потепления? Оказывается, за год эти показатели упали. В прошлом году эту тему считали важной почти 60 процентов опрошенных, а в этом году уже меньше половины. Вопрос изменения климата более важен для девушек, в то время как этот вопрос беспокоит только 36 процентов молодых людей.
«Современная молодежь имеет четко поставленные цели и хочет самостоятельно формировать свою рабочую жизнь. Работа из дома во многих областях бизнеса уже стала естественной частью корпоративной культуры. В качестве следующего шага мы видим, что дистанционная работа становится популярнее и вне домашнего офиса. Используя современные технологические решения, все больше людей создают рабочую среду именно там, где они находятся - будь то дача на маленьком эстонском острове, съемная квартира на юге Испании или гостевая комната друзей и родственников, живущих на другом конце земли», - говорит глобальный партнер по персоналу Wise Туулики Поом.
Другим важным аспектом для молодых людей является возможность хорошо отдохнуть. Гибкие решения для временного выключения из рабочего процесса помогают укрепить доверие между сотрудником и работодателем, а также лучше согласовать личную жизнь и внеслужебные обязанности.
Целевую группу исследования Norstat составили ученики Эстонии, обучающиеся в девятом классе основной школы, гимназии и других учебных заведениях, предоставляющих среднее образование. В исследовании приняло участие 303 представителя целевой группы.