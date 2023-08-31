На юге страны ночной шторм добавил спасателям работы

В Йыгевамаа спасатели рано утром в четверг дважды выезжали, чтобы убрать с дорог упавшие деревья.

В Пыльвамаа в 23:46 молния ударила в грозозащитный трос линии электропередач в деревне Хурми волости Канепи. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, дождь потушил возгорание. Кроме того, спасатели ночью и утром выезжали на 17 вызовов, чтобы убрать с дорог поваленные грозой деревья. Местами деревьями завалило длинные участки дорог.

В Тартумаа спасателям в ночь на четверг и утром поступило 37 связанных с грозой вызовов. Преимущественно спасателям пришло заниматься уборкой или маркировкой деревьев, упавших на дороги или линии электропередач. Местами длинные участки дорог были завалены несколькими деревьями или даже электрическими столбами. Много вызовов поступило из волостей Эльва и Ныо, а несколько вызовов - из волостей Луунья и Кастре.

В 9:16 поступило сообщение, что в районе улицы Крейцвальди в Тарту по реке Эмайыги несет два катера. Спасатели, приблизившиеся к катерам на гидроцикле в районе бассейна у спортивного парка Тяхтвере, обнаружили на месте владельцев на резиновой лодке, которые уже были заняты вытаскиванием катеров на берег.

Катер, который несло по реке из-за шторма. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

В 00:37 поступило сообщение, что в деревне Меллисте волости Кастре в поле горит столб линии электропередач. Информацию передали электрикам, которые отключили ток. После этого возгорание погасло само.