Тренер сборной Анголы не хочет видеть на чемпионатах мира натурализованных легионеров

Многие сборные, выступающие на чемпионате мира, имеют в своих составах игроков, получивших паспорт какой-то страны только для того, чтобы выступать за ее национальную команду. Например, в составе сборной Иордании блистает американец Ронди Холлис-Джефферсон. В сборной Греции очень заметную роль играет Томас Уолкап, тоже американец.

Кларос заметил, что и Ангола могла бы нанять в свои ряды какого-то умелого иностранца, но, с его точки зрения, это неправильный путь. «Считаю, что международная баскетбольная федерация FIBA должна положить конец этой практике. Каждое государство должно развивать своих игроков. Часто за сборную какой-то страны играют баскетболисты, не знающие ее языка».