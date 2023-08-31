Фото ⟩ «Наши дети – наши права»: люди собрались на пикет против перехода на латышский язык обучения

Цель мероприятия - протест против закрытия программ общего образования на языках меньшинств в латвийских школах. Собравшиеся держали плакаты с лозунгами «Стоп языковому геноциду», «Нет ассимиляции!», «Наши дети - наши права», «За свободный выбор языка обучения» и др.

Среди собравшихся был бывший депутат Сейма, один из организаторов мероприятия Игорь Пименов. За происходящим следили представители правоохранительных органов.

Пименов заявил агентству ЛЕТА, что, по его мнению, свобода выбора языка обучения должна быть закреплена в законах так же строго, как и тот факт, что единственным государственным языком является латышский.

«С первых лет существования Латвийской Республики было решено, что обучение на семейном языке является основой, на которой зиждется сплоченность общества. В современной Латвии столь же необходимо, чтобы каждая семья сама принимала решение, на каком языке учить своих детей – либо на латышском, либо на языке семьи», – сказал Пименов.

Во вторник правительство одобрило представленный Министерством образования и науки (МОН) проект постановления о принципах реализации образовательных программ по интересам по языкам меньшинств и истории культуры. Пименов назвал это «суррогатом или заменой общего образования», выражая уверенность в том, что занятия по интересам «никогда не смогут» заменить общее образование.

«На мой взгляд, документ очень плохо подготовлен, хотя согласований было три. В результате правительство единогласно одобрило текст, который и технически плохо подготовлен, и не гарантирует, что кружки будут обеспечены наилучшим образом», - сказал политик. Также на заседании правительства, когда принимался документ, Пименов выразил обеспокоенность тем, что все дети не будут иметь равных возможностей для изучения языка и истории культуры меньшинств, поскольку не согласован порядок выявления школьников и их пожеланий. По его мнению, документ был принят с опозданием – чтобы директора школ выявили, насколько интересными могут быть такие кружки для учеников, правила следовало принять еще в конце прошлого года.

Отвечая на вопрос, каким он видит решение, Пименов выразил надежду, что принятые в прошлом году поправки, отменяющие программы меньшинств, будут отозваны и признаны недействительными. Вместо этого можно было бы оставить «разумную долю» языка меньшинства - не 20%, а «значительно выше» – или оставить вопрос на усмотрение школьных советов, чтобы решить, в какой степени язык меньшинства будет использоваться в качестве школьного языка.