Нарвские школы оказались на краю демографической ямы

В нарвских школах начинается последний учебный год с еще приличным числом учащихся. Соотношение количества выпускников и первоклашек, а также прогнозы ясно говорят в пользу закрытия ряда школ и детсадов, пишет «Северное побережье».
Начинается учеба в двух новых государственных гимназиях Нарвы, а четыре муниципальные гимназии с сентября продолжат работу в статусе основных школ вдобавок к двум уже имевшимся городским основным школам. Единственной муниципальной гимназией в приграничном городе остается Нарвский языковой лицей. Есть также две государственные и одна частная школы. Таким образом, выбор учреждений велик, а вот число учащихся не радует.
В школах Нарвы 1 сентября ожидают 475 первоклассников. Из них приблизительно 380 придут в муниципальные школы, а остальные округленно сто - в две государственные школы и одну частную.
Сделан прогноз о числе первоклашек в Нарве еще через год: порядка 400 мальчишек и девчонок. Из них, наверное, триста придут в муниципальные школы, в которых год от года становится меньше учащихся.
- Сейчас идет резкий спад, - с тревогой заметила мэр Нарвы Катри Райк.
Рождаемость в приграничном городе падает год от года: если в 2020 году на свет появилось 363 новых маленьких горожанина, в 2021 году - 330, то в 2022 году - только 275.
Последний богатый год в нарвских школах и детсадах
Из городских школ и гимназий Нарвы уходящим летом выпустились или перешли в госгимназии приблизительно 900 парней и девушек, а поступают с сентября только 380. "Мы видим, что одна большая школа у нас в минусе", - подсчитала негативный баланс Лариса Дегель, руководящая в городской управе сферой муниципального образования.
Наиболее впечатляющий набор произвела крупнейшая в регионе Нарвская Пяхклимяэская школа - четыре первых класса. Тоже хорошим приемом детей блеснула Нарвская Кесклиннаская школа: 74 первоклассника против 54 годом ранее. Именно у Кесклиннаской школы сейчас идет полным ходом капитальная реконструкция здания, так что это известный ее козырь, обеспечивший нынче три первых класса, а не два, как в прошлом.
В Нарвскую Паюскую школу, специализирующуюся на обучении детей с особыми потребностями, нынче приходят восемь первоклашек, что в общем обычно.
Уверенно набрали первые классы две городские школы, закрытие которых в 2024 году уже стоит на повестке дня: Нарвская школа №6 встречает 19 первоклашек, открывая один первый класс, а Нарвская Солдинаская школа - 59 первоклашек, открывая три первых класса. Очевидно, перспектива закрытия этих школ нарвские семьи явным образом не напугала.
«В этом году набор в первые классы еще хороший, - резюмирует нарвская чиновница Лариса Дегель. - В следующем же году будет совсем другая картина. Надо помнить еще, что в этом году у нас в Нарве очень большие девятые классы, за счет которых хорошо выглядят основные школы; девятые классы уйдут, и цифры выпускников будут несоразмерны приему первоклассников. Столько детей в трех школьных ступенях и столько классных комплектов у нас больше не будет».
В детских садах Нарвы тоже остро ощущается демографический провал: четыре детсада были за последний год закрыты или объединены, но в оставшихся четырнадцати все равно не заняты 270 мест. В нарвских детсадах на сегодня 1959 мальчишек и девчонок, и в течение осени ожидаются еще порядка 150 малышей, но даже если они все придут, в сумме все равно на 150 меньше, чем годом ранее.
Для гимназистов в Нарве широкий выбор
Две новые государственные гимназии Нарвы справились с первым набором прекрасно: Нарвская эстонская госгимназия приняла 250 юношей и девушек, а Нарвская гимназия - 580, как обе, собственно, и планировали. Для первой учебный дом еще достраивается, и она проработает с сентября до января во временных помещениях, а вот у второй новый дом и новые аудитории как с иголочки.
Сохранивший гимназическое звено Нарвский языковой лицей, относящийся к муниципальным школам, принял нынче 33 десятиклассника, а всего в трех гимназических классах там 115. Это меньше, чем в прошлые годы, когда одних только десятиклассников там было порядка полусотни.
В Нарвской школе для взрослых тоже состоялся новый набор: 367 учащихся значатся в гимназических классах и 11 в основной школе. Вдобавок 928 человек значатся в списке учащихся школы для взрослых, но они учат лишь один-два предмета. Самые популярные предметы там - эстонский и английский языки. Обучение в школе позволяет взрослым учащимся получать бесплатно не только знания, но и обеспечиваемое за счет государства медицинское страхование, что актуально особенно для безработных.
Подготовка к переходу на эстонский язык
Начинающийся учебный год - это год подготовки так называемых русских школ и детсадов к полному переходу на эстонский язык преподавания. Как напомнила в Нарвской горуправе Лариса Дегель, и школы, и детские сады должны будут уже за первое полугодие составить собственные планы перехода.
Самая значительная часть такого плана должна быть о персонале, то есть учителях. «Каждый директор должен сейчас провести анализ того, что имеется, и запланировать, кого нужно обучить. Кого-то придется, к сожалению, информировать, что нет шансов продолжать работу с 1 августа (2024 года. - И.С.), когда вступят в силу новые квалификационные требования, если у педагога нет требуемой языковой категории. Здесь все будет серьезно», - прокомментировала Дегель.
По ее словам, сейчас в Нарве начали работу шесть учебных групп для учителей школ и детских садов: две группы на базе В2 и четыре на базе С1. Вдобавок на базе Нарвского колледжа Тартуского университета начала учебу группа интенсивной подготовки для двадцати классных учителей.
«Двадцать подготовленных классных учителей, которые смогут работать в 1-6-х классах, - это очень хорошо поможет нашим школам», - отметила Дегель.