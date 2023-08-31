Между Кейла и Таллинном будут ходить поезда-экспрессы

По словам председателя правления Elron Лаури Бетлема, введение экспрессов между Кейла и Таллинном в пиковые часы является частью стратегии компании по повышению скорости и удобства поездок по железной дороге по сравнению с автомобилем.

«Плотное расписание движения поездов – одно из самых важных условий, чтобы люди стали рассматривать поездку на поезде в качестве альтернативы автомобилю. Несмотря на ограниченный железнодорожный парк, у нас уже есть возможность улучшить график движения пригородных поездов, – отметил Бетлем. – На западном направлении хорошо охвачены Кейла, Сауэ, Лаагри, а также уплотняется график поездок на поездах между остановками в Таллинне. Поезд – самый быстрый способ передвижения внутри столицы».

По словам руководителя отдела продаж Elron Трийну Тирмасте, изменения в графике движения касаются пиковых часов в будние дни, когда у людей наибольшая потребность в передвижении. «Ни на одном направлении железнодорожного движения в Эстонии до сих пор еще не было такого хорошего графика, как на линии от Таллинна до Пяэскюла, Лаагри, Сауэ и Кейла, – сказала Тирмасте. – В пиковые часы между двумя городами будет курсировать шесть поездов в час, то есть средний интервал отправления ­– каждые десять минут», - сказала она.