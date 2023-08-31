Сегодня между Кейла и Таллинном начнут ходить поезда-экспрессы

С 4 сентября изменится график движения пассажирских поездов на западном направлении. На линии между Таллинном и Кейла в часы пик по будням появятся экспрессы. Благодаря этому время поездки между городами сократится до 30 минут. У регулярных поездов, следующих в западном направлении, в период пиковых часов может измениться время отправления.
По словам председателя правления Elron Лаури Бетлема, введение экспрессов между Кейла и Таллинном в пиковые часы является частью стратегии компании по повышению скорости и удобства поездок по железной дороге по сравнению с автомобилем.
«Плотное расписание движения поездов – одно из самых важных условий, чтобы люди стали рассматривать поездку на поезде в качестве альтернативы автомобилю. Несмотря на ограниченный железнодорожный парк, у нас уже есть возможность улучшить график движения пригородных поездов, – отметил Бетлем. – На западном направлении хорошо охвачены Кейла, Сауэ, Лаагри, а также уплотняется график поездок на поездах между остановками в Таллинне. Поезд – самый быстрый способ передвижения внутри столицы».
По словам руководителя отдела продаж Elron Трийну Тирмасте, изменения в графике движения касаются пиковых часов в будние дни, когда у людей наибольшая потребность в передвижении. «Ни на одном направлении железнодорожного движения в Эстонии до сих пор еще не было такого хорошего графика, как на линии от Таллинна до Пяэскюла, Лаагри, Сауэ и Кейла, – сказала Тирмасте. – В пиковые часы между двумя городами будет курсировать шесть поездов в час, то есть средний интервал отправления – каждые десять минут», - сказала она.
Введение экспрессов в пиковые часы также предоставит жителям Палдиски, Клоога, Вазалемма, Лайтсе, Рийзипере и Турба возможность более быстрых поездок в Таллинн. «Например, в будние дни из Палдиски теперь можно доехать до Таллинна за 55 минут», – подчеркнула Тирмасте.
Количество пассажиров на западном направлении продолжает расти. В июне число пассажиров на линии Таллинн – Кейла увеличилось на 311%, а в июле – на 52% по сравнению с прошлым годом.
Время поездки на поездах-экспрессах в часы пик:
59 минут Турба - Таллинн (в будни)
45 минут Клоогаранна - Таллинн (в будни)
55 минут Палдиски - Таллинн (в будни)
30 минут Кейла - Таллинн (в будни)
25 минут Сауэ - Таллинн (в будни)
18 минут Лаагри - Таллинн (в будни)
Экспрессы не будут останавливаться на следующих станциях:
Яаника, Валингу, Урда, Кивимяэ, Хийу, Рахумяэ, Ярве
Количество отправлений на западном направлении в будни (регулярные поезда и экспрессы):
Между Таллинном и Кейла в обоих направлениях – 49 отправлений в день
Между Пяэскюла и Таллинном в обоих направлениях – 60 отправлений в день
Ознакомьтесь с графиком движения на западном направлении Elron, действующим с 4 сентября, здесь.