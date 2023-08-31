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Сегодня между Кейла и Таллинном начнут ходить поезда-экспрессы

Rus.Postimees
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Поезд Elron.
Поезд Elron. Фото: Elmo Riig

С 4 сентября изменится график движения пассажирских поездов на западном направлении. На линии между Таллинном и Кейла в часы пик по будням появятся экспрессы. Благодаря этому время поездки между городами сократится до 30 минут. У регулярных поездов, следующих в западном направлении, в период пиковых часов может измениться время отправления.

По словам председателя правления Elron Лаури Бетлема, введение экспрессов между Кейла и Таллинном в пиковые часы является частью стратегии компании по повышению скорости и удобства поездок по железной дороге по сравнению с автомобилем.

«Плотное расписание движения поездов – одно из самых важных условий, чтобы люди стали рассматривать поездку на поезде в качестве альтернативы автомобилю. Несмотря на ограниченный железнодорожный парк, у нас уже есть возможность улучшить график движения пригородных поездов, – отметил Бетлем. – На западном направлении хорошо охвачены Кейла, Сауэ, Лаагри, а также уплотняется график поездок на поездах между остановками в Таллинне. Поезд – самый быстрый способ передвижения внутри столицы».

По словам руководителя отдела продаж Elron Трийну Тирмасте, изменения в графике движения касаются пиковых часов в будние дни, когда у людей наибольшая потребность в передвижении. «Ни на одном направлении железнодорожного движения в Эстонии до сих пор еще не было такого хорошего графика, как на линии от Таллинна до Пяэскюла, Лаагри, Сауэ и Кейла, – сказала Тирмасте. – В пиковые часы между двумя городами будет курсировать шесть поездов в час, то есть средний интервал отправления ­– каждые десять минут», - сказала она.

Введение экспрессов в пиковые часы также предоставит жителям Палдиски, Клоога, Вазалемма, Лайтсе, Рийзипере и Турба возможность более быстрых поездок в Таллинн. «Например, в будние дни из Палдиски теперь можно доехать до Таллинна за 55 минут», – подчеркнула Тирмасте.

Количество пассажиров на западном направлении продолжает расти. В июне число пассажиров на линии Таллинн – Кейла увеличилось на 311%, а в июле – на 52% по сравнению с прошлым годом.

Время поездки на поездах-экспрессах в часы пик:

59 минут Турба - Таллинн (в будни)

45 минут Клоогаранна - Таллинн (в будни)

55 минут Палдиски - Таллинн (в будни)

30 минут Кейла - Таллинн (в будни)

25 минут Сауэ - Таллинн (в будни)

18 минут Лаагри - Таллинн (в будни)

Экспрессы не будут останавливаться на следующих станциях:

Яаника, Валингу, Урда, Кивимяэ, Хийу, Рахумяэ, Ярве

Количество отправлений на западном направлении в будни (регулярные поезда и экспрессы):

Между Таллинном и Кейла в обоих направлениях – 49 отправлений в день

Между Пяэскюла и Таллинном в обоих направлениях – 60 отправлений в день

Ознакомьтесь с графиком движения на западном направлении Elron, действующим с 4 сентября, здесь.

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