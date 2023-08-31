Ветеран сборной Бразилии вошел в историю чемпионатов мира впечатляющим достижением

Разыгрывающий сборной Бразилии Марселиньо Уэртас после завершения группового трунира нынечшнего чемпионата мира по баскетболу увеличил количество результативных передач, сделанных им на мировых первенствах, до 107. За последние 30 лет более высокого показателя удалось достичь только одному игроку.
Речи идет об испанце Рики Рубио, которого очень ждали и на нынешнем чемпионате, но Рубио сообщил о том, что из-за психологических проблем берет паузу в своей спортивной карьере. Рубио на чемпионатах мира сделал 130 результативных пасов.
Бразилия в последнем матче групповой стадии обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 89:77. 40-летний Уэртас, являющийся самым возрастным игроком нынешнего чемпионата мира, отметился в этой игре 4 результативными пасами и 3 набранными очками. Самым результативным игроком у сборной Бразилии стал коллега Уэртаса по амплуа, разыгрывающий белградской «Црвены Звезды» Яго дос Сантос, набравший 24 очка и сделавший 12 результативных передач.