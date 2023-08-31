Ветеран сборной Бразилии вошел в историю чемпионатов мира впечатляющим достижением

Речи идет об испанце Рики Рубио, которого очень ждали и на нынешнем чемпионате, но Рубио сообщил о том, что из-за психологических проблем берет паузу в своей спортивной карьере. Рубио на чемпионатах мира сделал 130 результативных пасов.