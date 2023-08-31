СМИ ⟩ Visa и Mastercard планируют повысить комиссионные сборы

Visa и Mastercard планируют повысить комиссионные сборы, которые взимаются при оплате их клиентами с помощью банковских карт (в магазинах, ресторанах, на различных сервисах и т.д.), пишет WSJ.
С октября 2023 года Visa начнет взимать дополнительные сборы за онлайн-транзакции, а уже в апреле 2024 года эта мера коснется кредитных, дебетовых и предоплаченных карт. Также в октябре стартует повышение комиссий и у Mastercard. Согласно оценкам отраслевой консалтинговой компании CMSPI, ежегодная сумма комиссий, выплачиваемых ритейлерами, в результате этого решения может увеличиться более чем на $500 млн.
В CMSPI полагают, что чуть более половины дополнительных средств будет получено за счет сетевых сборов. Остальная часть будет получена за счет увеличения межбанковских комиссий (также известных как комиссии за проведение операций). Торговцы оплачивают межбанковскую комиссию, когда покупатели проводят кредитную карту через терминал.
Плата за межбанковскую операцию - достаточно незаметный для покупателей бизнес, однако между карточными сетями и торговцами - от гигантских сетей интернет-магазинов до уличных кафе - идет ожесточенная борьба за эти комиссии.
По данным отраслевого издания Nilson Report, в прошлом году американские торговцы заплатили Visa и Mastercard 93 млрд долларов в виде комиссий за обслуживание кредитных карт. В 2012 году эта сумма составляла 33 млрд.
По крайней мере, частично торговцы перекладывают это дополнительное бремя на плечи покупателей в виде повышения цен. Все чаще небольшие магазины начинают предлагать скидки при оплате дебетовыми картами или наличными.
Комиссионные сборы, взимаемые с торговцев, устанавливаются карточными сетями – Visa, Mastercard и другими. Сетевые сборы идут в карман операторам платежных систем. Комиссия за межбанковскую операцию поступает в банк-эмитент.
Visa, Mastercard и крупные банки заявляют, что эти сборы помогают им покрывать расходы на предотвращение мошенничества и инновации. Банки часто используют деньги, полученные за счет межбанковской комиссии, для финансирования популярных программ поощрения по кредитным картам.
Даг Кантор, главный юрисконсульт Национальной ассоциации магазинов бытовой техники (National Association of Convenience Stores), говорит, что многие предприятия и так испытывают трудности из-за инфляции и высоких процентных ставок, а некоторые еще не оправились от пандемии.
«А теперь еще и эти повышения пошлин... Плохое сочетание и неподходящее время», - сказал Кантор.
Карточные сборы и их влияние на бизнес привлекли внимание и конгрессменов. Недавно в Палату представителей и Сенат был повторно внесен законопроект, предоставляющий торговым предприятиям право обрабатывать ряд кредитных карт Visa и Mastercard через альтернативные сети. Подобное правило уже существует для дебетовых карт.
Принятие законопроекта может привести к снижению комиссий. В настоящее время оба палаты обсуждают этот документ в комитетах.