СМИ ⟩ Visa и Mastercard планируют повысить комиссионные сборы

С октября 2023 года Visa начнет взимать дополнительные сборы за онлайн-транзакции, а уже в апреле 2024 года эта мера коснется кредитных, дебетовых и предоплаченных карт. Также в октябре стартует повышение комиссий и у Mastercard. Согласно оценкам отраслевой консалтинговой компании CMSPI, ежегодная сумма комиссий, выплачиваемых ритейлерами, в результате этого решения может увеличиться более чем на $500 млн.

В CMSPI полагают, что чуть более половины дополнительных средств будет получено за счет сетевых сборов. Остальная часть будет получена за счет увеличения межбанковских комиссий (также известных как комиссии за проведение операций). Торговцы оплачивают межбанковскую комиссию, когда покупатели проводят кредитную карту через терминал.

Плата за межбанковскую операцию - достаточно незаметный для покупателей бизнес, однако между карточными сетями и торговцами - от гигантских сетей интернет-магазинов до уличных кафе - идет ожесточенная борьба за эти комиссии.

По данным отраслевого издания Nilson Report, в прошлом году американские торговцы заплатили Visa и Mastercard 93 млрд долларов в виде комиссий за обслуживание кредитных карт. В 2012 году эта сумма составляла 33 млрд.

По крайней мере, частично торговцы перекладывают это дополнительное бремя на плечи покупателей в виде повышения цен. Все чаще небольшие магазины начинают предлагать скидки при оплате дебетовыми картами или наличными.