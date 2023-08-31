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Пожилой мужчина упал в инвалидной коляске с лестницы в доме престарелых. Кто в ответе?

Кристер Киви
, журналист
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Через окна видна лестница, с которой старик скатился на инвалидной коляске.
Через окна видна лестница, с которой старик скатился на инвалидной коляске. Фото: Erakogu

Несчастный случай, произошедший с ее отцом в доме престарелых, заставил Хелле Вяйн увидеть недостатки в том, как осуществляется уход за пожилыми людьми в Эстонии.

Расположенный в Виймси «Пихлакоду», пожалуй, один из самых дорогих в Эстонии: в зависимости от типа комнаты и категории обслуживания, месяц обслуживания здесь обходится в 1550–1850 евро, в люксах – даже до 2790 евро. За дополнительные деньги пожилые люди могут получить дополнительные удовольствия: от маникюра и покрытия лаком (17 евро) до депиляции всего лица (9 евро) и услуг рассказчика (один час 15 евро). Кажется, что все продумано. Но лестница на втором этаже не была ограничена воротами безопасности.

Несчастный случай произошел несколько недель назад как раз тогда, когда Хелле Вяйн приехала из Таллинна навестить своего 94-летнего отца Виктора. Она увидела, как ее отца, скатившегося на инвалидной коляске с высокой лестницы со второго этажа, достают из-под тяжелого средства передвижения. Одна сторона его лица была изрядно повреждена. «Все были в смятении, вызвали скорую помощь», – вспоминает Вяйн, в памяти которой сильнее всего запечатлелся запах крови.

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