Пожилой мужчина упал в инвалидной коляске с лестницы в доме престарелых. Кто в ответе?

Расположенный в Виймси «Пихлакоду», пожалуй, один из самых дорогих в Эстонии: в зависимости от типа комнаты и категории обслуживания, месяц обслуживания здесь обходится в 1550–1850 евро, в люксах – даже до 2790 евро. За дополнительные деньги пожилые люди могут получить дополнительные удовольствия: от маникюра и покрытия лаком (17 евро) до депиляции всего лица (9 евро) и услуг рассказчика (один час 15 евро). Кажется, что все продумано. Но лестница на втором этаже не была ограничена воротами безопасности.