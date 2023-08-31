Rimi: продажи, которые долгое время падали, начинают восстанавливаться

По словам представителей крупных торговых сетей Coop, Rimi и Selver, объемы розничных продаж постепенно восстанавливаются, а ближе к концу года ожидается и рост.
По словам председателя правления Coop Eesti Keskühistu Райнера Рохтлы, сеть не может много говорить о росте в июле этого года, поскольку погода, которая существенно влияет на розничные продажи летом, была ниже, чем в прошлом году. «Поскольку Coop имеет ряд магазинов и во многих небольших регионах Эстонии, куда летом люди отправляются в отпуск, погода определенно заставляет нас чувствовать себя выше среднего», - сказал Рохтла. В частности, летняя погода влияет на продажи традиционных летних товаров, таких как мороженое, безалкогольные напитки и вода.
«Снижение объемов в целом затихло и в целом ситуация нормализуется. Полагаю, что объемы достигнут уровня предыдущего года уже в конце этого года, а рост частного потребления на 1,7 процента прогнозируется уже на следующий год. Скорее всего, это отразится и на продаже продуктов питания и потребительских товаров», - надеется он.
Генеральный директор Rimi Эстония Вайдо Падумяэ заявил, что частное потребление в первом полугодии было скромным. «Объемы продаж, которые уже больше года находятся в тенденции к снижению, сегодня все еще восстанавливаются, и мы надеемся увидеть рост к концу года. Надеюсь, что общая экономическая ситуация в Эстонии также будет способствовать этому», - однако добавил он.
«Рост цен, который больше всего влияет на объемы продаж, замедлился, и во многих группах продуктов мы действительно видим и ожидаем падения цен. Снизились цены на молочные продукты, зерновые продукты, масла и красную рыбу», - отметил Падумяэ.
«Мы оптимистичны и делаем все возможное, чтобы каждый день предлагать доступные цены и тем самым увеличивать объемы наших продаж. Однако здесь нужно помнить, что повышение НДС в начале года не будет способствовать падению цен в долгосрочной перспективе», - добавил он.
Selver: рост цен на свежие продукты замедляется
Руководитель отдела бухгалтерии Selver Кристьян Андерсон пояснил, что финансовый и объемный рост в июле был замедлен более скромными продажами мороженого и напитков по сравнению с прошлым годом.
«В свежих продуктах питания, где рост цен замедлился, рост объемов также начал восстанавливаться. Например, в магазинах Selver закупалась более дешевая свежая рыба примерно на 15 процентов больше в объеме. Август во многом повторяет модели июля», - сказал он.
Он отметил, что в июле рост цен на продукты питания замедлился до уровня 16,4 процента, и ожидается, что в последующие месяцы он замедлится еще больше.
«Я думаю, что есть повод для оптимизма. Мы ожидаем стабилизации спроса и умеренного увеличения финансового и объемного оборота к концу года», - заключил Андерсон.
По данным Департамента статистики, выручка предприятий розничной торговли в июле составила 893 миллиона евро, а по сравнению с тем же месяцем 2022 года выручка от продаж снизилась на девять процентов. По сравнению с июнем 2023 выручка предприятий розничной торговли в июле этого года осталась на том же уровне.