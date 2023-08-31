Rimi: продажи, которые долгое время падали, начинают восстанавливаться

По словам председателя правления Coop Eesti Keskühistu Райнера Рохтлы, сеть не может много говорить о росте в июле этого года, поскольку погода, которая существенно влияет на розничные продажи летом, была ниже, чем в прошлом году. «Поскольку Coop имеет ряд магазинов и во многих небольших регионах Эстонии, куда летом люди отправляются в отпуск, погода определенно заставляет нас чувствовать себя выше среднего», - сказал Рохтла. В частности, летняя погода влияет на продажи традиционных летних товаров, таких как мороженое, безалкогольные напитки и вода.

«Снижение объемов в целом затихло и в целом ситуация нормализуется. Полагаю, что объемы достигнут уровня предыдущего года уже в конце этого года, а рост частного потребления на 1,7 процента прогнозируется уже на следующий год. Скорее всего, это отразится и на продаже продуктов питания и потребительских товаров», - надеется он.

Генеральный директор Rimi Эстония Вайдо Падумяэ заявил, что частное потребление в первом полугодии было скромным. «Объемы продаж, которые уже больше года находятся в тенденции к снижению, сегодня все еще восстанавливаются, и мы надеемся увидеть рост к концу года. Надеюсь, что общая экономическая ситуация в Эстонии также будет способствовать этому», - однако добавил он.