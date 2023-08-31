В Тарту ученики начальных классов получат школьное пособие

Тартуская городская управа выплачивает школьное пособие родителям детей, поступающих в первый, второй и третий классы. Заявку на пособие можно подать с 1 по 15 сентября.
Школьное пособие в размере 50 евро предназначено для ребенка, обучающегося в городе Тарту. Город Тарту, согласно регистру народонаселения, должен быть местом проживания ребенка и одного из его родителей.
Для получения школьного пособия необходимо подать заявление в электронной среде ARNO (http://www.tartu.ee/arno) не позднее 15 сентября. Пособие будет переведено на расчетный счет, указанный заявителем, до 1 октября.