Разбитый павильон и раскуроченные самокаты: в Таллинне водитель автобуса спровоцировал ДТП

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов уточнила, что полиция получила сообщение о ДТП на Раннамыйза-теэ в Хааберсти в 23:26. «В тот момент на автобусной остановке никого не было. Скорая помощь доставила в больницу 58-летнего водителя автобуса», - прокомментировала она.

Точные обстоятельства произошедшего уточняются.

Специалист по связям с общественностью Tallinna Linnatransport AS Кадри Пеньяс сказала, что водителю автобуса стало плохо за рулем. Также она отметила, что всего десять дней назад этот человек успешно прошел медосмотр.

Ни один из пассажиров не пострадал. «Я хотела бы поблагодарить всех пассажиров, которые быстро отреагировали в этой ситуации», - добавила Пеньям.