Ближайшего соратника Пригожина похоронили в Мытищах. По его позывному ЧВК «Вагнер» получила свое название

В отличие от похорон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которые напоминали театральное представление с перемещением траурных кортежей по нескольким кладбищам Санкт-Петербурга, прощание с Дмитрием Уткиным было организовано более спокойно.

Кладбище было оцеплено, все машины досматривались. Вход охраняли силовики с антидроновыми ружьями. Обычных посетителей на время похорон Уткина на кладбище пускать перестали.

То, что хоронят именно Уткина, порталу MSK1.ru подтвердили в дирекции кладбища.

Проститься с Дмитрием Уткиным пришли несколько десятков человек без символики ЧВК «Вагнер», отметил корреспондент MSK1.ru. По данным издания, после того как родные Уткина покинули кладбище, к его могиле стали приходить военные из ВДВ и Росгвардии.

По данным телеграм-канала Shot, Дмитрия Уткина похоронили с воинскими почестями - во время церемонии на кладбище играл оркестр.

Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах, где похоронили Уткина, - один из крупнейших военных мемориалов в России и находится в ведении Министерства обороны России. Категории граждан, имеющих право быть захороненными на ФВМК, определены указом президента. В нем говорится, что на мемориальном кладбище подлежат захоронению, в частности, военнослужащие, «погибшие (умершие) при защите интересов государства, а также чести и достоинства граждан, проявившие при этом доблесть и героизм», президенты СССР и России, лауреаты Нобелевской премии.