В сентябре в Кадриорге можно будет воспользоваться беспилотным автобусом

По словам вице-мэра Владимира Света, трамваи маршрутов №1 и №3 возобновят движение в Кадриорг с первого октября, поэтому решено использовать возможность и испытать беспилотные автобусы в условиях, когда обычный общественный транспорт по улицам не движется.

«Беспилотные автобусы и прежде испытывались в разных районах, в том числе в Кадриорге. Важно подчеркнуть, что эти автобусы не призваны заменить трамваи, это возможность в качестве эксперимента использовать транспортные решения нового типа», - сказал Свет.

Беспилотный автобус будет работать с понедельника по субботу с 7:30 до 10:30, а также с 13:00 до 16:00 на круговом маршруте протяженностью два километра с интервалом 20 минут. По воскресеньям автобус курсировать не будет. Начало и конец маршрута на улице Мяэкальда рядом с музеем Kumu. На маршруте, который пройдет по улицам Вейценберги, Фельманни, Койдула, Поска, Вейценберги, шесть остановок, обозначенных как временные автобусные остановки.

Маршрут беспилотного автобуса в Кадриорге. Фото: Talinna Strateegiakeskus

«Раннее начало работы беспилотного автобуса позволит горожанам начать день воодушевляюще и предлагает дополнительную возможность для проезда, что особенно приятно в дождливую погоду», - сказал председатель правления Auve Tech Каарель Вариксаар.

Запуск беспилотного автобуса в Кадриорге - пилотный проект, реализуемый в сотрудничестве Таллиннского департамента транспорта и предприятия Auve Tech OÜ, в рамках которого исследуются возможности использования таких автобусов. Предприятие Auve Tech OÜ реализует схожие проекты в области развития экологичных способов передвижения в шестнадцати странах и доказало, что такой подход является практичным и хорошо принимается горожанами.