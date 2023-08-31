Все в Таллиннский ботанический сад! Праздник помидоров начнется уже завтра

На выставке будет представлено около 300 сортов томатов. Мероприятие проходит в сотрудничестве с садоводами Валдисом Пулиньшем и Ингмаром Паппелем, которые представят на выставке свой разнообразный урожай и поделятся опытом выращивания помидоров.

Природные предки томата происходят из Южной Америки, а выращивание помидора как сельскохозяйственной культуры началось в Мексике. Первые прибывшие в Европу помидоры были желтыми, и их стали выращивать как декоративные растения.

На сегодняшний день выведено около 10 000 сортов томата, плоды которых отличаются по размеру, форме и окраске. Даже их вкусовые нюансы варьируются от кислого к сладкому, от мягкого к пикантному.

На Празднике помидоров можно будет ознакомиться с яркими и интересными сортами и приобрести семена интересных сортов, а также сами плоды.

Посетить выставку и мероприятия можно будет по обычному входному билету. Цена входного билета в Таллиннский ботанический сад в летний период — 6 евро для взрослых, льготный билет стоит 3 евро.

Программа Праздника помидоров:

2.09 в 12:00 экскурсия в Саду чувств (на эстонском языке)

2.09 в 13:00 экскурсия в Саду чувств (на русском языке)

3.09 в 12:00 экскурсия в Саду чувств (на эстонском языке)

3.09 в 13:00 экскурсия в Саду чувств (на русском языке)