В этом году ТalTech предлагает предметы по выбору пятнадцати гимназиям

Цель университета - популяризировать изучение этих специальностей в школах, чтобы создать условия для следующего поколения специалистов в этих областях в Эстонии.

По словам главного специалиста по школьному сотрудничеству и маркетингу Технического университета Кейу Ору, в школах-партнерах предлагаются разные предметы по выбору. Например, базовый курс программирования открыт для всех желающих.

«Мы видим, что тесное сотрудничество со школами дает хорошие результаты, потому что, например, половина весенних выпускников пярнуской гимназии Койдула приезжает учиться в Технический университет. В этом году у нас начнут учиться молодые люди из Пярнуской гимназии Койдула, гимназии Виймси и Таллиннского Реальной школы, с которыми в прошлом учебном году у нас было очень эффективное сотрудничество», - пояснил Орг.

Сотрудничество университета и школ шире, чем просто предметы по выбору. Технический университет организует информационные дни для преподавателей естественных, физических и экономических наук, чтобы познакомить с тенденциями в этой области и вдохновить на подготовку увлекательных уроков.

Исследователи в разных областях курируют научно-исследовательскую работу старшеклассников, что дает молодым людям возможность уже в старших классах сотрудничать с исследовательскими группами университета и получать представление об их работе.