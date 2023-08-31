Глава Таллиннского аэропорта: правительству следует изучить возможность покупки доли в airBaltic

По мнению руководителя Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, Эстонии обязательно следует рассмотреть возможность покупки доли в латвийском национальном авиаперевозчике airBaltic, пишет ERR.
Об этом Тувике сказал в интервью ERR, комментируя сообщения о намерении Латвии в ближайшем будущем приватизировать airBaltic.
«Это тот случай, когда нужно взвесить все эти риски и выгоды. Я думаю, что если бы эстонское государство владело некоей долей в airBaltic, то риск потери прямых рейсов, конечно, был бы ниже. Но, в конце концов, это также вопрос для Эстонии, какова будет цена этой доли», – добавил председатель правления Таллиннского аэропорта.