Глава Таллиннского аэропорта: правительству следует изучить возможность покупки доли в airBaltic

«Это тот случай, когда нужно взвесить все эти риски и выгоды. Я думаю, что если бы эстонское государство владело некоей долей в airBaltic, то риск потери прямых рейсов, конечно, был бы ниже. Но, в конце концов, это также вопрос для Эстонии, какова будет цена этой доли», – добавил председатель правления Таллиннского аэропорта.