Жители Эстонии все чаще начали использовать бесконтактные платежи

Он утверждает, что, хотя количество смарт-платежей растет, можно видеть, что смарт-устройства в основном используются в качестве средства платежа для совершения небольших платежей.

Хотя объем бесконтактных покупок рос даже быстрее, чем количество транзакций, достигнув 37 процентов, по данным Банка Эстонии, из 2,1 миллиарда евро, потраченных во втором квартале в торговых точках по выпущенным в Эстонии картам, бесконтактные покупки стоили 1,02 миллиарда, или чуть меньше половины.

«Это связано с тем, что в продуктовых магазинах, предприятиях общественного питания, услугах красоты и здоровья обычно выплачиваются небольшие суммы по безналичному расчету. Более крупные транзакции осуществляются с помощью платежной карты или перевода», - пояснил Китт.

Поскольку решения бесконтактных платежей также сопряжены с определенными рисками, для их смягчения введены денежные ограничения, поэтому иногда приходится вводить ПИН-код или проходить идентификацию с помощью смарт-устройства.

Продавцы стали более склонны к умным решениям

Продавцы также ищут умные и удобные решения, которые значительно облегчат жизнь им самим и их клиентам. «Наличный расчет с каждым годом снижается. Если раньше ярмарки и рынки были местом, где расплачиваться наличными было предпочтительнее, то теперь торговцы поняли, что без возможности оплаты картой транзакции не могут быть совершены», - сказал руководитель отдела платежных решений для торговцев SEB Карл Оскар Хаак.

По его словам, коммерсанты обычно вносят изменения в прием карточных платежей весной, а статистика Банка Эстонии также показывает рост аренды краткосрочных терминалов из года в год, особенно в летний период.