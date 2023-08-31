Жители Эстонии все чаще начали использовать бесконтактные платежи

Статистика карточных платежей Eesti Pank показывает, что количество карточных платежей в Эстонии во втором квартале этого года выросло на семь процентов, а количество бесконтактных платежей - на целых 23 процента.
Руководитель отдела анализа клиентов и обработки данных SEB Baltic Леннарт Китт и его коллега из отдела платежных решений для продавцов Карл Оскар Хаак признают, что и клиенты, и продавцы стали более восприимчивы к интеллектуальным решениям.
Количество карточных платежей в Эстонии растет с каждым годом, и, по словам Леннарта Китта, руководителя отдела анализа клиентов и анализа данных SEB Baltic, сегодня две трети платежей в странах Балтии совершаются с помощью банковских карт.
«В июне этого года клиенты SEB совершили 73 процента объема расходов посредством карточных платежей, то есть только каждый четвертый евро был потрачен в бумажных деньгах», - сказал Китт, добавив, что почти 15 процентов карточных платежей совершаются путем оплаты за товары или услуги в интернет-магазинах.
Две трети карточных платежей совершаются с использованием бесконтактных платежей. Статистика платежей Eesti Pank показывает, что во втором квартале этого года в Эстонии было совершено почти сто миллионов карточных платежей, из которых 68 миллионов были бесконтактными.
По словам Китти, оплата с помощью смарт-устройств также набирает все большую популярность. «14 процентов карточных платежей частных клиентов SEB совершаются с помощью смарт-устройства. Смартфоны в основном используются для умных платежей, но количество платежей с помощью умных часов также медленно увеличивается», - сказал Китт.
Смарт-устройства используются для оплаты в ресторанах, барах и других предприятиях общественного питания. «В заведениях общественного питания доля смарт-платежей составляет 23 процента, то есть почти каждый четвертый счет оплачивается жестом смарт-устройства», - описывает Китт, в каких случаях смарт-устройства используются в качестве средства платежа.
Он утверждает, что, хотя количество смарт-платежей растет, можно видеть, что смарт-устройства в основном используются в качестве средства платежа для совершения небольших платежей.
Хотя объем бесконтактных покупок рос даже быстрее, чем количество транзакций, достигнув 37 процентов, по данным Банка Эстонии, из 2,1 миллиарда евро, потраченных во втором квартале в торговых точках по выпущенным в Эстонии картам, бесконтактные покупки стоили 1,02 миллиарда, или чуть меньше половины.
«Это связано с тем, что в продуктовых магазинах, предприятиях общественного питания, услугах красоты и здоровья обычно выплачиваются небольшие суммы по безналичному расчету. Более крупные транзакции осуществляются с помощью платежной карты или перевода», - пояснил Китт.
Поскольку решения бесконтактных платежей также сопряжены с определенными рисками, для их смягчения введены денежные ограничения, поэтому иногда приходится вводить ПИН-код или проходить идентификацию с помощью смарт-устройства.
Продавцы стали более склонны к умным решениям
Продавцы также ищут умные и удобные решения, которые значительно облегчат жизнь им самим и их клиентам. «Наличный расчет с каждым годом снижается. Если раньше ярмарки и рынки были местом, где расплачиваться наличными было предпочтительнее, то теперь торговцы поняли, что без возможности оплаты картой транзакции не могут быть совершены», - сказал руководитель отдела платежных решений для торговцев SEB Карл Оскар Хаак.
По его словам, коммерсанты обычно вносят изменения в прием карточных платежей весной, а статистика Банка Эстонии также показывает рост аренды краткосрочных терминалов из года в год, особенно в летний период.
«Статистика последних трех лет показывает, что во втором квартале года выпуск новых карточных терминалов увеличивается в полтора раза по сравнению с остальным годом. Статистика SEB также показывает, что осень не приносит большого количества расторжений договоров, а это означает, что коммерсанты, которые летом кратко протестировали платежный терминал, видят его удобство и выгоду для бизнеса и продолжают использовать терминалы», - заявил Хаак.