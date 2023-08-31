Вырклаэв: меры по экономии позволят сократить дефицит госбюджета на миллиард евро

«Правительство еще перед началом лета приняло важные решения, как по доходам, так и по экономии, а также взяло на себя обязательство найти дополнительные области экономии уже сейчас», - пояснил Вырклаэв.

В частности, по словам министра финансов, меры по экономии коснутся семейных пособий, которые ждет адаптация к возможностям государства.

Однако, как подчеркнул глава Минфина, даже сокращение дефицита на один миллиард евро недостаточно и необходимы дальнейшие усилия.

Вырклаэв также отметил, что на заседании кабинета министров в четверг были утверждены так называемый нулевой бюджет и план действий по пересмотру бюджета.

«План состоит в том, чтобы продолжать рассматривать все сферы деятельности правительства, дойти до каждого уровня услуг и посмотреть, что имеет смысл, что не имеет смысла, можно ли что-то сделать более эффективным, более качественным. Это будет нелегко, но это необходимо, и мы надеемся сэкономить в каждой области в течение следующих четырех лет», - сказал министр финансов.