Вырклаэв: меры по экономии позволят сократить дефицит госбюджета на миллиард евро

Запланированные коалицией меры по экономии и новые источники доходов позволят сократить дефицит бюджета в общей сложности на миллиард евро в течение четырех лет – об этом в четверг на пресс-конференции правительства сообщил министр финансов Март Вырклаэв.
«Правительство еще перед началом лета приняло важные решения, как по доходам, так и по экономии, а также взяло на себя обязательство найти дополнительные области экономии уже сейчас», - пояснил Вырклаэв.
В частности, по словам министра финансов, меры по экономии коснутся семейных пособий, которые ждет адаптация к возможностям государства.
Однако, как подчеркнул глава Минфина, даже сокращение дефицита на один миллиард евро недостаточно и необходимы дальнейшие усилия.
Вырклаэв также отметил, что на заседании кабинета министров в четверг были утверждены так называемый нулевой бюджет и план действий по пересмотру бюджета.
«План состоит в том, чтобы продолжать рассматривать все сферы деятельности правительства, дойти до каждого уровня услуг и посмотреть, что имеет смысл, что не имеет смысла, можно ли что-то сделать более эффективным, более качественным. Это будет нелегко, но это необходимо, и мы надеемся сэкономить в каждой области в течение следующих четырех лет», - сказал министр финансов.
Вместе с тем Вырклаэв подтвердил, что правительство не обсуждало вопрос о снижении зарплат сотрудников сферы внутренней безопасности, и закрытие спасательных команд не рассматривалось.